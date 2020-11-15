لحظة اعتداء شاب أسود وفتاة على مؤيد لـ ترامب وسرقة هاتفه| فيديو





قام الشاب الأسود بدفع أحد مؤيدي ترامب بعنف من ظهره بلكمة قوية أثناء سيره في الشارع، مما أدى إلى سقوطه على الأرض.

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وأسرعت الفتاة لسرقة هاتف الرجل الجوال قبل أن ينهض من مكانه حيث فقد الوعي، فيما وقف العديد من الأشخاص مكتفين بتصوير واقعة الاعتداء بهواتفهم المحمولة.





ووقعت اشتباكات عنيفة بين عدد من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته «دونالد ترامب »، وعدد من متظاهري "حياة السود هامة" في واشنطن.





تجمهر أنصار ترامب في شوارع واشنطن أثناء مرور موكبه، وهم يلوحون بأعلامهم ويرددون عبارة "بارك الله في الولايات المتحدة الأمريكية" أثناء تجمعهم للادعاء أن الانتخابات قد تم تزويرها.





وقد احتفل الحشد بمرور ترامب بموكبه وهو يبتسم ويلوح، وذلك قبل ظهور الأشخاص الذين يعارضون بطلهم، لتزداد الأجواء توترًا.





فقد قام نحو 300 من المتظاهرين المعارضين بالهتاف بجملة لم يرغب أشد مؤيدي الرئيس في سماعها وهي "الانتخابات انتهت.. خسر ترامب"، والتي على إثرها اندلعت الاشتباكات.



