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فن

أحمد جمال يشوق جمهوره لأحدث أغانيه مع نادر حمدي

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر المطرب أحمد جمال صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.‬

‫وظهر أحمد جمال برفقة الملحن نادر حمدى وهما يخططان لأحدث أعمالهما القادمة.‬
‫وكتب أحمد جمال: " تعاون جديد مع صديقي الموزع العبقرى نادر حمدى قريبا".‬

‫وعلق نادر حمدى على الصورة قائلا:" استنوا اغنية جامدة جدا".‬

يذكر أن أحمد جمال طرح مؤخرًا أغنية "من غير مجاملة"، من كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد جمال وتوزيع محمد شفيق.

كانت شركة "مزيكا"  طرحت من قبل لـ أحمد جمال أغنية "قصاد عيونى" من كلمات أمير طعيمة وألحان مدين وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام.
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