أهالي الرغامة البلد بأسوان يشكون من توقف العمل في الوحدة الصحية

أرسل القارئ شازلي القريطي شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من توقف الوحدة الصحية في قريته.





وقال قريطي في شكواه نعاني نحن أهالي قرية الرغامة البلد مركز كوم امبو محافظة أسوان من توقف العمل بالوحدة الصحية بالقريةمنذ فترة طويلة وإغلاقها وإنعدام الخدمة الصحية لآلاف المواطنين والاطفال وكبار السن.





وأضاف أنهم يبعدون عن مستشفى كوم أمبو العام بحوالي ١٧ كيلو متر، وأغلب الوحدات الصحية في القري المجاورة بدون طبيب.









وطالب وزيرة الصحة بأن تبحث هذه المشكلة في اسرع وقت والعمل علي حلها رأفة باهالي القرية.





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لتلقي شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.