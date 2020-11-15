أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تطبيق Parler الأكثر تحميلا من مناصري ترامب.. و3 علامات في Gmail تؤكد اختراقك

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة:
كشفت تسريبات جديدة أول صور لهواتف OnePlus 9 الرائدة من شركة وان بلس الصينية، حيث تصور الصور شكل وتصميم الهواتف، والتى من المحتمل أن تكون هاتفين هما OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro والتى سيجرى إطلاقها فى بادية العام المقبل.
أصبحت خصوصية مواقع البريد الإلكتروني مصدر قلق متزايد كل يوم لدى العديد من المستخدمين، لأنها مرتبطة بشكل أساسي بالمعلومات الشخصية، مثل معلومات بطاقات الائتمان والعناوين الشخصية وأرقام الهواتف، حيث يجب التأكد من أنك الشخص الوحيد الذي لديه حق الوصول إلى حسابك الخاص على موقع البريد الإلكترونى.
تتميز أجهزة الكمبيوتر باحتوائها على مساحة كبيرة تتحمل الملفات الكبيرة والصور والفيديوهات المتنوعة وغيرها، الأمر الذى يجعلنا نقوم بحفظ أكبر عدد من الملفات على الكمبيوتر أولا ثم نقل جزء منها إلى هواتفنا، وهو الأمر الذى يتطلب الكثير من المخاطر مثل الإصابة بالفيروسات التى يمكنها تدمير الهاتف.
أعلنت شركة فيفو الصينية، رسميا، عن هاتفها Vivo Y12s من الفئة المتوسطة، الذى يأتى بشاشة قياس 6.51 بوصة، من نوع IPS LCD ومقاومة للغبار والمياه، وبدقة HD+ ، ونقاء 1600×720 بيكسل، بالإضافة إلى الجسم الأنيق الذى يتمتع به الهاتف، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.
وصل إلى ملايين فى أيام معدودة.. لهذه الأسباب تطبيق Parler هو الأكثر تحميلا من مناصري ترامب في الولايات المتحدة
مع كثرة القيود التى أصبحت تضعها مواقع التواصل الاجتماعى مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرها من المواقع لمحاولة منع المحتوى المسئ، وكذلك حذف المنشورات أو المحتوى الذى يتعلق بخطاب الكراهية وغيرها من المحتويات المسيئة، ظهر تطبيق اجتماعى جديد فى الولايات المتحدة غير الأمور رأسا على عقب، حيث أصبح التطبيق الأكثر تحميلا فى أيام معدودة.
كشفت تقارير أن شركة كوالكوم الأمريكية Qualcomm قد حصلت على تراخيص من الحكومة الأمريكية لتوريد وبيع المعالجات وشرائح الهاتف من شبكة الجيل الرابع للاتصالات 4G لشركة هواوى الصينية ، بعد توقف دام أكثر من عام بسبب العقوبات الأمريكية على هواوى.
قام عدد من مقيمى الهواتف الذكية بإجراء عمليات تفكيك لهاتفى iPhone 12 Pro Max الهاتف الأغلى والأعلى فى الإمكانات فى هواتف آيفون 12 وكذلك هاتف iPhone 12 mini الأصغر فى حجم الجسم والشاشة والأرخص سعرا فى المجموعة، حيث نتج عن العملية عددا من المفاجآت المتعلقة بمكونات الهواتف، وذلك بعد إعلان آبل عن طرح الهواتف فى الأسواق أمس فى معظم دول العالم.
لاشك فى أن الهواتف الذكية أصبحت جزءا أساسيا لا يتجزأ فى حياتنا اليومية، حيث يعتمد الكثيرون منا على قضاء الكثير من المهمات اليومية ومهمات العمل من خلالها، بالإضافة إلى أنها أصبحت رفيقة للكثيرين فى معظم أوقات الفراغ لاستخدامها فى التصفح والمراسلة واللعب، وحتى أحيانا وقت النوم، كما أنها تسبب إزعاجا للكثيرين عند التخلى عنها لفترة من الوقت؛ ولكن هل الهواتف الذكية على الرغم من ذلك تسبب القلق والاكتئاب ؟ .
حققت منصة البث التليفزيونى، قناة ديزنى بلس Disney Plus ، والمنافسة لخدمات لنتفليكس، و Apple TV+ ، إلى أكثر من 73.7 مليون مشترك فى بداية شهر أكتوبر الماضى، حيث تمثل بذلك قفزة قياسية بالنسبة لأرباح الشركة التى كان عدد مستخدميها، 60.5 مليون مشترك فى شهر أغسطس الماضى.
تُعد منصة واتساب WhatsApp، واحدة من أكثر خدمات المُراسلة استخدامًا حول العالم، وذلك بفضل الميزات الجديدة التي يحصل عليها تطبيق التراسل الفوري بشكل دوري والتي تقدّمها شركة فيسبوك المالكة للتطبيق لملياري مُستخدم على مستوى العالم، ضمن الإصدارات التجريبية من التطبيق على نظامي التشغيل أندرويد وios.