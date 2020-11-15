Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إنريكي: لو حصلنا على 4 ركلات جزاء لنفذها راموس

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 05:24 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
أعرب لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن استيائه من التعادل مع منتخب سويسرا بنتيجة (1-1)، في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وقال إنريكي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "استحقينا الفوز اليوم، وأعتقد أن هذا واضح".

وعما قاله لراموس بعد إهداره ركلة الجزاء الثانية، أوضح: "يمكنكم أن تخبروني أنتم، فأنا لا أتذكر".

وأضاف: "مشاركة أوناي سيمون أساسيًا؟ لدي 3 حراس مرمى رائعون، وحتى لو كان لدي 4 أو 5 أثق بهم جميعًا".

وتابع مدرب لاروخا: "أنا سعيد بما أراه من الفريق، ومستمتع بهم، ومع هذا الفريق أذهب إلى نهاية العالم".

وأردف: "انتصار وحيد في آخر 5 مباريات؟ هذا لا يقلقني، وسأقوم بتحليل أعمق، وأنظر إلى أشياء أخرى".

وواصل: "سيكون الأمر غير عادل إذا انتقدنا راموس الآن، ولو حصلنا على ركلة جزاء ثالثة أو رابعة لكان نفذهم أيضًا، فنحن لدينا قائمة للمنفذين لهذه الركلات وراموس هو الأول، وكان سيُنفذ كل الركلات في المباراة".

واختتم إنريكي: "راموس سجل 25 ركلة جزاء على التوالي، ولن ننتقده الآن".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد الشناوي يحسم الجدل بشأن ضربة الجزاء غير المحتسبة لـ حرس الحدود

نابولي يخسر 0 - 2 من ساسولو في الدوري الإيطالي

ترشيحاتنا

السولية خارج حسابات منتخب مصر في رحلة توجو

تصعيد خطير.. استهداف عاصمة إريتريا بقصف صاروخي من الاراضى الإثيوبية

أحمد حسن: اتحاد الكرة بالغ في معالجة ملف إصابة محمد صلاح بكورونا

أول ظهور إعلامى لـ شهيرة بعد رحيل محمود ياسين .. فيديو

أحمد فلوكس: تعرضت للسحر وسافرت دبي لفكه

أثناء مرور موكبه.. اشتباكات عنيفة بين أنصار ترامب ومتظاهرين معارضين| فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلا رحمة.. أبوان يتركان رضيعتهما للموت خارج المنزل والسبب مؤلم| صور

مواصفات كيا سورينتو 2021 kia sorento الجديدة بعد طرحها رسميا .. صور

أثناء مرور موكبه.. اشتباكات عنيفة بين أنصار ترامب ومتظاهرين معارضين| فيديو