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بين الناس

مواطن يستغيث بمحافظ سوهاج لتوفير كشك له بعد إصابته بالسرطان

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 05:19 ص
رنا اشرف
‫استغاث مواطن بموقع صدى البلد الاخبارى بعد اصابته بمرض السرطان فى الكلى.‬

قال عادل رمضان خلف محمد المقيم فى محافظة سوهاج فى استغاثته انه يعانى من سرطان الكلى بالاضافه الى استئصاله الكلية ونسبة اعاقه ٥٠٪؜.‬

‫وتابع انه كان يعمل بائع عرقسوس لينفق على دراسته الجامعية ومصاريف العلاج ولكنه اصبح غير قادر على العمل بسبب ظروفه الصحية.‬

‫ويلتمس بطلب لمحافظ سوهاج بمنحه كشك ليكون مصدر رزق له ويستطيع شراء العلاج.‬

‫الرقم القومى الخاص بالحالة:‬ 29812052601731

للتواصل مع الحالة : 01117305904


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لتلقي شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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