مواطن يستغيث بمحافظ سوهاج لتوفير كشك له بعد إصابته بالسرطان

استغاث مواطن بموقع صدى البلد الاخبارى بعد اصابته بمرض السرطان فى الكلى.
قال عادل رمضان خلف محمد المقيم فى محافظة سوهاج فى استغاثته انه يعانى من سرطان الكلى بالاضافه الى استئصاله الكلية ونسبة اعاقه ٥٠٪.
وتابع انه كان يعمل بائع عرقسوس لينفق على دراسته الجامعية ومصاريف العلاج ولكنه اصبح غير قادر على العمل بسبب ظروفه الصحية.
ويلتمس بطلب لمحافظ سوهاج بمنحه كشك ليكون مصدر رزق له ويستطيع شراء العلاج.
الرقم القومى الخاص بالحالة: 29812052601731
للتواصل مع الحالة : 01117305904
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