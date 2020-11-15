مواطن يستغيث بمحافظ سوهاج لتوفير كشك له بعد إصابته بالسرطان

‫استغاث مواطن بموقع صدى البلد الاخبارى بعد اصابته بمرض السرطان فى الكلى.‬





قال عادل رمضان خلف محمد المقيم فى محافظة سوهاج فى استغاثته انه يعانى من سرطان الكلى بالاضافه الى استئصاله الكلية ونسبة اعاقه ٥٠٪؜.‬





‫وتابع انه كان يعمل بائع عرقسوس لينفق على دراسته الجامعية ومصاريف العلاج ولكنه اصبح غير قادر على العمل بسبب ظروفه الصحية.‬





‫ويلتمس بطلب لمحافظ سوهاج بمنحه كشك ليكون مصدر رزق له ويستطيع شراء العلاج.‬





‫الرقم القومى الخاص بالحالة:‬ 29812052601731





للتواصل مع الحالة : 01117305904









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