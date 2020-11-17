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ديني

لماذا أوصى النبي بالاستعاذة من العجز والكسل في الدعاء؟.. علي جمعة يوضح

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:01 م
لماذا أوصى النبي
لماذا أوصى النبي بالاستعاذة من العجز والكسل؟.. علي جمعة
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أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قد أوصانا في الدعاء بالاستعاذة من العجز والكسل لهذا السبب. 

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه –صلى الله عليه وسلم- عَلِمَ قِلَّةَ نُهُوضِ الْعِبَادِ إِلَى مُعَامَلَتِهِ فإنهم مطبوعون هكذا على الكسل وكان النبى صلى الله عليه وسلم يستعيذ ويقول: «ونعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وِالْكَسَلِ» فَأَوْجَبَ عَلَيْهم وُجُودَ طَاعَتِهِ، فواجب أن تصوم وواجب أن تحج.

وتابع: وإذا كان تركها لك نافلة وعليك أن تصلى وتصوم من عندك حبًا فى الله وحياءً منه سبحانه وأنه عز وجل يستحق منك ذلك، وجدت القليل الذى يقوم بفعل ذلك، لو قلنا أن كله نوافل وعليك أن تستحيى فالله يستحق منك العبادة فلن تجد أحدا يعمل. وهذا حاصل بالفعل، فلقد تركنا تقريبًا معظم النوافل وتمَسَّكْنا بالكاد فى الفروض.

وأضاف: فأوجب عليهم طاعته فلما وجدوه فرضًا عليهم امتثلوا له، فَسَاقَهُم إِلَيْهِ بِسَلاَسِلِ الإِيجَابِ وهذا أيضًا رحمة بك لأنك أنت بهذا تحمد ربنا، وتقول «الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» فى الفاتحة وتسجد لربنا، هذه الأشياء كلها واجبة عليك وكأنها سلاسل تقودك إلى الله «عَجِبَ الله مِنْ قَوْمٍ يدخلون الْجَنَّةِ في السَّلاَسِلِ» وهذا قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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