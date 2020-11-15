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رياضة

بين 6 أرقام .. الفوز الأول لـ البدري الأبرز في مباراة مصر وتوجو

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 06:30 ص
صدى البلد
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محمد سمير
نجح منتخب مصر في تحقيق أول فوز له في مشوار تصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة، على حساب توجو بهدف نظيف أمس السبت.

وهذا هو الفوز الرسمي الأول للفراعنة منذ الفوز على أوغندا في بطولة أمم أفريقيا 2019 ومن بعدها لم يحقق المنتخب المصري أي انتصار.

حسام البدري حقق أيضا فوزه الأول مع منتخب مصر بعد تعادله في مباراتي جزر القمر وكينيا ضمن المجموعة السابعة.

وشهدت مباراة مصر وتوجو أول أهداف محمود الونش مدافع الفراعنة في أول ظهور رسمي بقميص المنتخب بعد أن لعب وديا مرتين مع منتخب مصر أمام الكويت وغينيا.

كما شهت مواجهة اليوم عودة رمضان صبحي ومشاركته مع منتخب مصر بعد غياب عامين و3 شهور و10 أيام وكانت آخر مباراة له أمام السعودية في كأس العالم أمام السعودية يوم 25 يونيو 2018.

وهذه هي أول مباراة رسمية لمصطفى محمد مع منتخب مصر بعد أن شارك وديا في عهد أجيري أمام النيجر يوم 23 مارس 2019.

ونفس الحال لأحمد أبوالفتوح الظهير الأيسر، الذي خاض أول مباراة رسمية له مع منتخب مصر بعد أن لعب وديا مع أجيري أمام النيجر.

فوز الفراعنة جعلهم في المركز الأول بالمجموعة السابعة برصيد 5 نقاط وهو نفس رصيد جزر القمر التي ستخوض مباراتها الرابعة في المجموعة غدا الأحد أمام منتخب كينيا بملعبها.
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