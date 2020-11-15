راموس يعتلي عرش أوروبا بإنجاز فريد مع منتخب إسبانيا

حقق سيرجيو راموس مدافع وقائد المنتخب الإسباني، رقمًا قياسيًا جديدًا، خلال مشاركته أساسيًا ضد سويسرا، أمس السبت، في إطار منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.





وتُمثل مشاركة راموس اليوم، الظهور رقم 177 له على المستوى الدولي بقميص المنتخب الإسباني، ليُصبح أكثر لاعب أوروبي مشاركة في المباريات الدولية، وفقًأ لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.





وتخطى راموس بهذا الإنجاز، رقم حارس إيطاليا السابق جانلويجي بوفون (176 مباراة).



