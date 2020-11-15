إقبال متزايد على مبادرة 100 مليون صحة من كبار السن في العريش وبئر العبد

شهدت نقاط المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة 100 مليون صحة بمحافظة شمال سيناء، انتظام المبادرة فى أسبوعها العاشر، ووجود إقبال على المبادرة خاصة من كبار السن بمدن العريش وبئر العبد.
أكدت الدكتورة انتصار سرى منسق عام المبادرة، خلال مرورها على نقاط الفحص، أن المبادرة شهدت زيادة الإقبال الجماهيري من خلال نقاط الفحص المنتشرة فى مختلف المناطق لإجراء الكشف الطبي بهدف الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج للأمراض المزمنة، وهناك متابعة مستمرة لتنفيذها وتيسير أداء الخدمة الصحية للمواطنين.
بدورها، أوضحت الدكتورة نور صلاح الدين المدير المساعد للرعاية الصحية أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين من سن 40 عاما وكذلك الفئة العمرية من 18- 40 عاما، وجميع المسجلين لدى قاعدة بيانات المبادرة الرئاسية بارتفاع فى نسبة السكر بالدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.
من جهة أخرى أكد الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحي، أنه سيتم دمج جميع المبادرات الرئاسية بتكليف من الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة لتعميم الفائدة منها.
تضم المبادرة الخاصة بصحة الأم والجنين ومبادرة الكشف المبكر للسمع للأطفال حديثى الولادة ومبادرة صحة المرأة الى جانب المبادرة الحالية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة كما تناول بالشرح والتوضيح كيفية العمل خلال دمج كل المبادرات للفرق الطبية المشاركة فيها.
من جانبه أكد فتحى عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحي بمديرية الصحة، أهمية المشاركة المجتمعية بالمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وما تشمله من مبادرات لصالح جميع فئات المجتمع موضحًا قيام طواقم ادارة التثقيف والاعلام الصحي والمثقفين الصحيين بتوضيح أهمية المبادرات والحملات وحث المواطنين على الاشتراك فيها.
أكدت الدكتورة انتصار سرى منسق عام المبادرة، خلال مرورها على نقاط الفحص، أن المبادرة شهدت زيادة الإقبال الجماهيري من خلال نقاط الفحص المنتشرة فى مختلف المناطق لإجراء الكشف الطبي بهدف الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج للأمراض المزمنة، وهناك متابعة مستمرة لتنفيذها وتيسير أداء الخدمة الصحية للمواطنين.
بدورها، أوضحت الدكتورة نور صلاح الدين المدير المساعد للرعاية الصحية أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين من سن 40 عاما وكذلك الفئة العمرية من 18- 40 عاما، وجميع المسجلين لدى قاعدة بيانات المبادرة الرئاسية بارتفاع فى نسبة السكر بالدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.
من جهة أخرى أكد الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحي، أنه سيتم دمج جميع المبادرات الرئاسية بتكليف من الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة لتعميم الفائدة منها.
تضم المبادرة الخاصة بصحة الأم والجنين ومبادرة الكشف المبكر للسمع للأطفال حديثى الولادة ومبادرة صحة المرأة الى جانب المبادرة الحالية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة كما تناول بالشرح والتوضيح كيفية العمل خلال دمج كل المبادرات للفرق الطبية المشاركة فيها.
من جانبه أكد فتحى عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحي بمديرية الصحة، أهمية المشاركة المجتمعية بالمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وما تشمله من مبادرات لصالح جميع فئات المجتمع موضحًا قيام طواقم ادارة التثقيف والاعلام الصحي والمثقفين الصحيين بتوضيح أهمية المبادرات والحملات وحث المواطنين على الاشتراك فيها.
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طرق وميادين.. ننشر المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في شمال سيناء
وذكر أشرف أيمن مدير مركز المعلومات أن المبادرة الرئاسية (100 مليون صحة) لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بشمال سيناء، قد انطلقت يوم 18 سبتمبر الماضى فى مختلف النقاط الطبية المحددة لها، وتشارك فيها مديرية الأوقاف بعدد من المساجد كنقط لتنفيذ المبادرة من أمام المساجد ومختلف النقاط الطبية المحددة لها.
حيث تشارك فيها مديرية الأوقاف، بتحديد عدد من المساجد كنقط لتنفيذ المبادرة .. إلى جانب قيام باقى المساجد على مستوى المحافظة، بالإعلان عن المبادرة وأماكن تنفيذها من خلال مكبرات الصوت أثناء إقامة الصلوات اليومية وفى خطب الجمعة.
يذكر أن فعاليات المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة مستمرة حتى نهاية ديسمبر المقبل.
طرق وميادين.. ننشر المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في شمال سيناء
وذكر أشرف أيمن مدير مركز المعلومات أن المبادرة الرئاسية (100 مليون صحة) لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بشمال سيناء، قد انطلقت يوم 18 سبتمبر الماضى فى مختلف النقاط الطبية المحددة لها، وتشارك فيها مديرية الأوقاف بعدد من المساجد كنقط لتنفيذ المبادرة من أمام المساجد ومختلف النقاط الطبية المحددة لها.
حيث تشارك فيها مديرية الأوقاف، بتحديد عدد من المساجد كنقط لتنفيذ المبادرة .. إلى جانب قيام باقى المساجد على مستوى المحافظة، بالإعلان عن المبادرة وأماكن تنفيذها من خلال مكبرات الصوت أثناء إقامة الصلوات اليومية وفى خطب الجمعة.
يذكر أن فعاليات المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة مستمرة حتى نهاية ديسمبر المقبل.