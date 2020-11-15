إقبال متزايد على مبادرة 100 مليون صحة من كبار السن في العريش وبئر العبد



يذكر أن فعاليات المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة مستمرة حتى نهاية ديسمبر المقبل.



اقرأ أيضا:وذكر أشرف أيمن مدير مركز المعلومات أن المبادرة الرئاسية (100 مليون صحة) لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بشمال سيناء، قد انطلقت يوم 18 سبتمبر الماضى فى مختلف النقاط الطبية المحددة لها، وتشارك فيها مديرية الأوقاف بعدد من المساجد كنقط لتنفيذ المبادرة من أمام المساجد ومختلف النقاط الطبية المحددة لها.حيث تشارك فيها مديرية الأوقاف، بتحديد عدد من المساجد كنقط لتنفيذ المبادرة .. إلى جانب قيام باقى المساجد على مستوى المحافظة، بالإعلان عن المبادرة وأماكن تنفيذها من خلال مكبرات الصوت أثناء إقامة الصلوات اليومية وفى خطب الجمعة.