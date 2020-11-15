أهم الأخبار.. القبض على مروان محسن.. والاحتلال الإسرائيلي يقصف قطاع غزة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نستعرضها على النحو التالي:





تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لـ إطلاق قناة مدرستنا 2 الجديدة ، حيث قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : ترقبوا انطلاق قناة مدرستنا 2 الخاصة بمقررات الصفوف من الاول حتى الثالث الابتدائي والصفوف من الاول حتى الثالث الثانوي .





أعلن رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك، أن دول آسيا والمحيط الهادئ وقعت اليوم الأحد، على أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم خلال قمة افتراضية استضافتها هانوي، وذلك بعد ثماني سنوات من المفاوضات.





ذكرت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ في قصف أهداف بقطاع غزة ردًا على إطلاق الصواريخ.





ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على شاب يحمل جنسية عربية لاتهامه بإلقاء عشيقته من الطابق السابع فى عقار بالتجمع الأول.





ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على مروان محسن لاعب النادي الأهلي، إثر اصطدام سيارته بدراجة نارية يستقلها موظف بشارع ثروت.





حقق سيرجيو راموس مدافع وقائد المنتخب الإسباني، رقمًا قياسيًا جديدًا، خلال مشاركته أساسيًا ضد سويسرا، أمس السبت، في إطار منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.





كشف أحمد فلوكس عن تعرضه للغدر في حياته، قائلا "الست اللى عملت لى السحر ده اتجوزتها للأسف".





قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن العلاقة بين الزوجين ينبغي أن تبدأ بالشورى ثم تنتهي بكلمة القائد.















