Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أهم الأخبار.. القبض على مروان محسن.. والاحتلال الإسرائيلي يقصف قطاع غزة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:14 ص
مروان محسن
مروان محسن
Advertisements
محمد شحتة
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نستعرضها على النحو التالي:

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لـ إطلاق قناة مدرستنا 2 الجديدة ، حيث قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : ترقبوا انطلاق قناة مدرستنا 2 الخاصة بمقررات  الصفوف من الاول حتى الثالث الابتدائي والصفوف من الاول حتى الثالث الثانوي  .

أعلن رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك، أن دول آسيا والمحيط الهادئ وقعت اليوم الأحد، على أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم خلال قمة افتراضية استضافتها هانوي، وذلك بعد ثماني سنوات من المفاوضات.

ذكرت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ في قصف أهداف بقطاع غزة ردًا على إطلاق الصواريخ.

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على شاب يحمل جنسية عربية لاتهامه بإلقاء عشيقته من الطابق السابع فى عقار بالتجمع الأول.

ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على مروان محسن لاعب النادي الأهلي، إثر اصطدام سيارته بدراجة نارية يستقلها موظف بشارع ثروت. 

حقق سيرجيو راموس مدافع وقائد المنتخب الإسباني، رقمًا قياسيًا جديدًا، خلال مشاركته أساسيًا ضد سويسرا، أمس السبت، في إطار منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

كشف أحمد فلوكس عن تعرضه للغدر في حياته، قائلا "الست اللى عملت لى السحر ده اتجوزتها للأسف". 

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن العلاقة بين الزوجين ينبغي أن تبدأ بالشورى ثم تنتهي بكلمة القائد.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فتح باب التطوع لـ المعلمين والموجهين لتقديم المناهج عبر قنوات التعليم الفني

محافظ المنيا: تخفيض درجات القبول ببعض مدارس التعليم الثانوي الفني.. تعليم الجيزة: 480 مدرسة جاهزة لانتخابات مجلس النواب

الطيران الإسرائيلي يقصف قطاع غزة

شوقي : نستعد لإطلاق قناتين تعليميتين جديدتين .. وسنذيع حصص العلوم والرياضيات باللغات قريبا

التعليم : ترقبوا إطلاق قناتين تعليميتين جديدتين لخدمة طلاب الثانوي العام والفني

الاحتلال الإسرائيلي يقصف قطاع غزة

ترشيحاتنا

المتهم بقتل سائق توكتوك بـ بدر: شتمنى بأمي وأبويا فخلصت عليه بالمفك

أخبار الفن.. رسالة من أحمد فلوكس لـ محمد رمضان .. ورغدة تتحدث عن الشائعات في حياتها

تركيا في أزمة.. أردوغان يحاول إصلاح خطاياه الاقتصادية بعد فوات الأوان

عمرو الجنايني: حققنا الأهم أمام توجو في غياب محمد صلاح

سطو مسلح على عملاق التكنولوجيا يوبيسوفت واحتجاز الموظفين كرهائن.. صور

بعد ألنترا 2021 .. هيونداي تطرح كونا الكهربائية hyundai kona electric .. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصرية وأنيقة.. 10 صور تكشف عن أناقة هايدي موسى في عيد ميلادها

بعد ألنترا 2021 .. هيونداي تطرح كونا الكهربائية hyundai kona electric .. صور

لحظة اعتداء شاب أسود وفتاة على مؤيد لـ ترامب وسرقة هاتفه| فيديو