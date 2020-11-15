الصين: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد جميعها وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن تسجيل 13 حالة إصابة جديدة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين بالبلاد إلى 86 ألفا و338 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4 آلاف و 634 شخصا.





وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن إجمالي الحالات الوافدة من الخارج بلغ 3 آلاف و693 حالة غادر منها 3 آلاف و337 حالة المستشفيات بعد شفائهم، وأن 16 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81 ألفا و319 شخصا، مشيرة إلى أن 15 ألفا و32 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.











وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 6 حالات جديدة بدون أعراض جميعهم من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 613 حالة منها 423 حالة وافدة.









