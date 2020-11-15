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رشا مجدي: مصر كانت حديث العالم أمس

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:30 ص
الاعلامية رشا مجدي
الاعلامية رشا مجدي
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فرح علاء الخولي
قالت الإعلامية رشا مجدي، إن العالم أمس كان على موعد مع التاريخ الفرعوني، من خلال إعلان وزارة السياحة والآثار في مؤتمر حضره وسائل إعلام من مختلف دول العالم عن اكتشاف مجموعة من التوابيت والتماثيل الجديدة في منطقة سقارة.

وتابعت رشا مجدي، خلال حوارها في برنامج "صباح الولد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي احمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر واثارها كانت امس حديث العالم كله، ليس فقط للكشف الاثري، وانما لان هذا الكشف تم بأياد مصرية خالصة 100%.

واوضحت ان البعثة الأثرية المصرية العاملة في منطقة سقارة عثرت على كشف اثري جديد، عن طريق استكمال الحفائر في منطقة سقارة والتي بدأت من شهر اغسطس الماضي.

وأكد الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، أن هناك اهتماما كبيرا من كبرى المؤسسات الإعلامية والقنوات الإخبارية الدولية بالكشف الأثري الجديد في منطقة سقارة، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان عن أكثر من 100 تابوت و40 قطعة أثرية أخرى، وتم عمل أشعة "إكس راي" أمام جميع الحاضرين ووسائل الإعلام الدولية، وهو أمر لم يحدث من قبل، مؤكدا أنه يوم الخميس الماضي تم العثور على بعض الكشوفات، وسيتم الإعلان عنها قريبًا، والكشف الأثري الذي تم الإعلان عنه اليوم مهم من حيث العدد والقيمة.

وأضاف انه كان من المفترض أن يكون ذلك آخر كشف في في 2020، لكن الدكتور زاهي حواس ترأس لجنة للكشف عن توابيت أخرى في موقع أخرى بمنطقة سقارة.

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