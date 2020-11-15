عيار 24 بـ 931 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 15-11-2020.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الأحد 15 - 11-2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.





وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 815 جنيها للجرام.



ويبلغ عيار 24 اليوم الأحد 931 جنيها.





وسجل عيار 18 اليوم الأحد 698 جنيهات.



وسجل سعر الجنيه الذهب 6520 جنيها.







