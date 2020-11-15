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عيار 24 بـ 931 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 15-11-2020.. فيديو

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:36 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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ياسمين القصاص
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية  "dmc"، اليوم، الأحد 15 - 11-2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر. 

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 815 جنيها للجرام.

ويبلغ عيار 24 اليوم الأحد 931  جنيها.

وسجل عيار 18 اليوم الأحد 698 جنيهات.

وسجل سعر الجنيه الذهب 6520 جنيها.


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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