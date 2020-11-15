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مرأة

فى وقت قصير.. أسرع 3 حيل تحول جسمك لماكينة حرق

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:30 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
فى وقت قصير يمكنك إنقاص الوزن ونسف الكرش عن طريق الاعتماد على الريجيم الغذائى المناسب وبدون حرمان لـ حرق الدهون.


إليك 3 رجيمات مجربة يقدمها موقع "برايت سايد" يمكنك الاعتماد عليها.




الريجيم الأول
الإفطار من 7 إلى 10 صباحا
كوب شاى بلبن خالى الدسم + فول بالليمون + 1 توست سن


سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
اختار من الآتى: طبق شوفان أو 2 ثمرة فاكهة


الغداء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوى أو فيليه مشوى + 3 ملاعق أرز + سلطة


سناك بعد الغداء ساعتين
ثمرة فاكهة



العشاء: قبل النوم بساعتين
2 قطعة جبن قريش حجم 50 جم + توست سن

أو بيضة مسلوقة + ثمرة فاكهة


الريجيم الثانى




الإفطار 8 صباحًا:
بيضًة مسلوقة + قطعة جبن قريش + 1 توست سن


سناك بعد الفطار بـ3 ساعات:
كوب شاى بحليب خالى الدسم +2 شريحة بسكويت شوفان

الغداء
3 ملاعق أرز + طبق كوسة مطهوة على البخار + شريحتان من فيليه الدجاج المشوى

أو
3 ملاعق مكرونة + 4 أصابع كفتة مشوية

أو

3 ملاعق أرز+ 3 شرائح فيليه سمك مشوى


بين الغداء والعشاء
ثمرة فاكهة  + كوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفة




العشاء:
ثمرة فاكهة أو كوب زبادى خالى الدسم


الرجيم الثالث

الإفطار ..


3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى

بعد ساعة ..

ثمرة فاكهة

الغداء ..
3 ملاعق أرز + 2 شريحة كبد مشوى + طبق سلطة خضراء
أو
ربع فرخة مشوية +طبق سلطة خضراء +3 ملاعق مكرونة مسلوقة

أرز بسماتى + طبق سلطة خضراء +2 شريحة كبد مشوى

سناك بعد 4 ساعات ..

كوب من القرفة

قبل العشاء

2كوب ماء

العشاء ..

ثمرة فاكهة + كوب زبادى
ثمرة فاكهة
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