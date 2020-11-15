فى وقت قصير.. أسرع 3 حيل تحول جسمك لماكينة حرق

فى وقت قصير يمكنك إنقاص الوزن ونسف الكرش عن طريق الاعتماد على الريجيم الغذائى المناسب وبدون حرمان لـ حرق الدهون.
إليك 3 رجيمات مجربة يقدمها موقع "برايت سايد" يمكنك الاعتماد عليها.
الريجيم الأول
الإفطار من 7 إلى 10 صباحا
كوب شاى بلبن خالى الدسم + فول بالليمون + 1 توست سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..اختار من الآتى: طبق شوفان أو 2 ثمرة فاكهة
الغداء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوى أو فيليه مشوى + 3 ملاعق أرز + سلطة
سناك بعد الغداء ساعتين
ثمرة فاكهة
العشاء: قبل النوم بساعتين
2 قطعة جبن قريش حجم 50 جم + توست سن
أو بيضة مسلوقة + ثمرة فاكهة
الريجيم الثانى
ثمرة فاكهة أو كوب زبادى خالى الدسم
الإفطار 8 صباحًا:
بيضًة مسلوقة + قطعة جبن قريش + 1 توست سن
سناك بعد الفطار بـ3 ساعات:كوب شاى بحليب خالى الدسم +2 شريحة بسكويت شوفان
الغداء
3 ملاعق أرز + طبق كوسة مطهوة على البخار + شريحتان من فيليه الدجاج المشوى
أو
3 ملاعق مكرونة + 4 أصابع كفتة مشوية
أو
3 ملاعق أرز+ 3 شرائح فيليه سمك مشوى
بين الغداء والعشاء
ثمرة فاكهة + كوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفة
العشاء:
الرجيم الثالث
الإفطار ..
3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى
بعد ساعة ..
ثمرة فاكهة
الغداء ..
3 ملاعق أرز + 2 شريحة كبد مشوى + طبق سلطة خضراء
أو
ربع فرخة مشوية +طبق سلطة خضراء +3 ملاعق مكرونة مسلوقة
أرز بسماتى + طبق سلطة خضراء +2 شريحة كبد مشوى
سناك بعد 4 ساعات ..
كوب من القرفة
قبل العشاء
2كوب ماء
العشاء ..
ثمرة فاكهة + كوب زبادى
ثمرة فاكهة