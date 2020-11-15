تقرير تليفزيوني يرجح إصابة محمد صلاح بكورونا في حفل زفاف شقيقه.. فيديو

كشف تقرير أعدته فضائية "العربية"، عن السبب وراء إصابة اللاعب محمد صلاح بفيروس كورونا، حيث عرض مشجعون مقطع فيديو لصلاح، وهو يرقص في حفل زفاف شقيقه.









وأوضح التقرير أنه من المرجح أن يكون أصيب خلال حفل الزفاف، والذي حضر فيه عدد كبير من الأصدقاء.









كما استنكر البعض عدم التزام اللاعب محمد صلاح بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا









ويخضع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، إلى مسحة فيروس كورونا جديدة خلال تواجده داخل الحجر الصحي.











وتغادر ظهر اليوم، الأحد، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى توجو لخوض مباراة الجولة الرابعة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل بالعاصمة لومى، ضمن تصفيات أمم أفريقيا فى الكاميرون ٢٠٢١.









ويغيب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عن المباراة الثانية أمام توجو بعد إصابته بفيروس كورونا ودخوله فى الحجر الصحى.





وقرر مسئولو المنتخب السفر ظهر اليوم، الأحد، على متن طائرة خاصة.