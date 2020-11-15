Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تقرير تليفزيوني يرجح إصابة محمد صلاح بكورونا في حفل زفاف شقيقه.. فيديو

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:48 ص
اللاعب محمد صلاح
اللاعب محمد صلاح
Advertisements
نورهان رأفت
كشف تقرير أعدته فضائية "العربية"، عن السبب وراء إصابة اللاعب محمد صلاح بفيروس كورونا، حيث عرض مشجعون مقطع فيديو لصلاح، وهو يرقص في حفل زفاف شقيقه.


وأوضح التقرير أنه من المرجح أن يكون أصيب خلال حفل الزفاف، والذي حضر فيه عدد كبير من الأصدقاء.


كما استنكر البعض عدم التزام اللاعب محمد صلاح بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.


ويخضع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، إلى مسحة فيروس كورونا جديدة خلال تواجده داخل الحجر الصحي.


وتغادر ظهر اليوم، الأحد، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى توجو لخوض مباراة الجولة الرابعة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل بالعاصمة لومى، ضمن تصفيات أمم أفريقيا فى الكاميرون ٢٠٢١.


ويغيب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عن المباراة الثانية أمام توجو بعد إصابته بفيروس كورونا ودخوله فى الحجر الصحى.

 
وقرر مسئولو المنتخب السفر ظهر اليوم، الأحد، على متن طائرة خاصة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كورونا يبعد محمد صلاح عن مواجهتي توجو في أمم إفريقيا

فاروق جعفر: محمد صلاح حالة وتعويضه صعب‏.. فيديو

فاروق جعفر: زيزو الأنسب لتعويض غياب محمد صلاح في منتخب مصر.. فيديو

بعد إصابته بكورونا.. تقرير يكشف عن مباريات يغيب عنها صلاح في الدوري الإنجليزي

بعد إصابته بـ كورونا .. ماذا يأكل محمد صلاح؟

صحفي إنجليزي عن إصابة صلاح بكورونا في حفل زفاف شقيقه: مستحيل تحديد ذلك

ترشيحاتنا

يتمسك بالرحيل إلى بيراميدز.. أحمد الشيخ يواصل إثارة الأزمات بالأهلي

بعد ألنترا 2021 .. هيونداي تطرح كونا الكهربائية hyundai kona electric .. صور

رشا مجدي: مصر كانت حديث العالم أمس

سلالة خطيرة لـ كورونا.. المطالبة بوقف إعدام الملايين من حيوانات المنك| فيديو

بدأت بكذبة وانتهت بالفصل.. القصة الكاملة لطالبة الضفائر بالجيزة

حالة الطقس اليوم في القاهرة والمحافظات.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريب صور نيسان قشقاي nissan qashqai 2021 الشكل الجديد المنتظر طرحها في مصر .. صور

رسميا.. الوحش الصيني جيتور jetour x70 2021 في مصر.. صور

عصرية وأنيقة.. 10 صور تكشف عن أناقة هايدي موسى في عيد ميلادها