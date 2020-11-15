صحف الكويت اليوم: عقار جديد لعلاج حالات كورونا الخفيفة.. الأفق يضيق أمام ترامب وأنصاره ينظمون تظاهرات لدعمه.. وبولتون: لن يرحل بهدوء بعد خسارة انتخابات الرئاسة الأمريكية

الكويت.. فتح أجواء «المحظورة» للعمالة المنزلية

الكويت الأخيرة خليجيًا في «الذكاء الاصطناعي»

لبنان: إدانات بعد الاعتداء على مسجد في جبيل

«تيغراي» يقصف مطارين بأمهرة... ويهدد إريتريا

زعيم «تيجراي»: قواتنا لم تقصف مدينة مصوع الإريترية

قبرص: زيارة أردوغان إلى مدينة فاروشا «استفزاز غير مسبوق»

الأفق يضيق أمام ترامب.. وأنصاره ينظمون تظاهرات لدعمه









تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.









محليا، نقلت صحيفة "الأنباء" عن مصادر صحية مطلعة قولها إن شركة ليلي الأميركية ستقوم قريبا بالتقدم بطلب إلى وزارة الصحة للحصول على ترخيص استخدام تحت بند الطوارئ لعقار Bamlanivimab الذي يستخدم لعلاج حالات «كوفيد-19» الخفيفة إلى متوسطة، وذلك بعد إدراج الكويت على قائمة الدول ذات الأولوية لتقديم ملف الترخيص للطوارئ.









وأبرزت صحيفة "الجريدة" إعلان وزارة الصحة عن تسجيل 691 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد 136 ألفا و341 حالة، إلى جانب تسجيل حالتي وفاة نتيجة مضاعفات المرض ليرتفع مجموع حالات الوفاة المسجلة إلى 835 حالة. وأكدت الوزارة شفاء 558 حالة من المرض خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 126 ألفا و902 حالة وبنسبة 93% من إجمالي الإصابات الإجمالية في البلاد.









وذكرت صحيفة "الأنباء" أنه تحت بند «عاجل جدا»، ينسق رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود مع كل من رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية علي محمد الدخان، ورئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة الكويتية مروان بودي لبلورة الخطة الزمنية التفصيلية لانطلاق رحلات الطيران من بعض الدول المحظورة، وكيفية قضاء الحجر المؤسسي الصحي داخل الكويت بشروط وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح.









وقالت صحيفة "القبس" إن الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية، دعت جميع المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى ضرورة الحصول على تأمين صحي يشمل تغطية ‏علاج حالات كورونا (كوفيد- 19). ‏وأوضحت الإدارة أن ‏بعثات دولة الكويت الدبلوماسية في الخارج سيتعذر عليها تغطية تكاليف علاج أي مواطن يُصاب -لا قدر الله- بهذا الفيروس، إلتزامًا بقرار مجلس الوزراء الموقر الصادر بتاريخ 18‏/6‏/2020 الذي يشرح صعوبة الظروف الصحية العالمية وخطورتها والتعهد الموقع من قبل المواطن قبل سفره من الكويت.









وأفادت صحيفة "الوطن" بأن الكويت سجلت المركز الأخير خليجيًا والمرتبة الـ 54 عالميًا من بين ١٧٢ دولة، وذلك ضمن مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي 2020.









ويقيس المؤشر مدى استعداد الحكومات لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة لمواطنيها!









وجاءت الإمارات في المرتبة السادسة عشرة والأولى خليجيًا وعربيًا، وقطر في المرتبة السابعة والثلاثين، والسعودية في المرتبة الثامنة والثلاثين، والبحرين في المرتبة الثالثة والأربعين، بينما حلت عمان في المرتبة الثامنة والأربعين، وجاءت اليمن الأخيرة عالميًا.









عربيا وإقليميا، أبرزت صحيفة "الوطن" تأييد وزارة الخارجية الكويتية للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية الشقيقة لضمان انسياب حركة البضائع والأفراد بشكل طبيعي ودون عوائق في منطقة الكركرات العازلة بين المغرب وموريتانيا.









وجددت الوزارة في بيان صحفي أمس، السبت، موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي في دعم سيادة المغرب ووحدة ترابه معربة عن رفضها لأي أعمال أو ممارسات من شأنها التأثير على حركة المرور في هذه المنطقة.









وذكرت صحيفة "الجريدة" أن حادثة الاعتداء على مسجد السلطان إبراهيم بن أدهم، في منطقة جبيل الساحلية، شمال لبنان، فجرت موجة إدانات واسعة، بعدما دخل عدد من الشباب إلى حرمه، واعتدوا على مؤذنه، وهو مصري الجنسية، بالضرب والشتم.









وتمكنت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، أمس، من توقيف المعتدي والمحرض الرئيسي في العملية، وتعمل على ملاحقة باقي المشاركين تمهيدا لتوقيفهم.









وأمس الأول، قام محتجون بقطع طريق «ساحة النور» في طرابلس، استنكارا للاعتداء على المسجد، حيث تم إشعال الإطارات حتى صباح أمس، وطالب المعتصمون الأجهزة الأمنية بتوقيف الفاعلين فورا ومحاسبتهم.









وقالت صحيفة "الجريدة" إنه وسط تحذيرات دولية من اتساع دائرة الصراع إلى دول الجوار، قصفت سلطات إقليم تيغراي الإثيوبي المتمردة مطارين بإقليم أمهرة المجاور وهددت بقصف مدينة مصوع وأسمرة عاصمة دولة إريتريا التي تتهمها بدعم حملة رئيس الحكومة الاتحادية آبي أحمد ضدها أمس.









وذكرت الجبهة المتمردة التي تحكم الإقليم، أن «قوات الدفاع في تيغراي شنت هجمات صاروخية على قواعد عسكرية في بحر دار وجوندر ردًا على ضربات جوية شنتها قوات الحكومة الاتحادية على مناطق متعددة».









في سياق متصل، لفتت صحيفة "الراي" إلى تصريح زعيم منطقة تيجراي الإثيوبية إن قواته لم تقصف مدينة مصوع الإريترية.









وأشارت صحيفة "الراي" إلى إدانة قبرص يوم أمس، السبت، الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى منتجع ساحلي متنازع عليه في الجزيرة، في ذكرى تأسيس جمهورية شمال قبرص التركية التي لا تعترف بها سوى أنقرة.









وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس إن زيارة أردوغان المقررة اليوم، الأحد، إلى شمال قبرص ومدينة فاروشا، تمثل «استفزازا غير مسبوق»، مضيفا أن تحركات كهذه «لا تساهم في خلق مناخ ملائم وإيجابي لاستئناف محادثات الوصول إلى حلّ للمسألة القبرصية».









وأوضحت صحيفة "الجريدة" تأكيد مصدر رفيع المستوى في «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ «الحرس الثوري»، أن الإيرانيين تلقوا أمس الأول، عبر وسيط عراقي، رسالة شفهية من القيادة الوسطى في الجيش الأميركي «سنتكوم» مفادها أن القوات الأمريكية في غرب آسيا لا تحضر لأي هجوم ضد إيران، وأنه من المناسب رفع الاحتقان بين الجانبين، إذ من الممكن أن يؤدي التوتر بين القوات الموجودة في المنطقة إلى خطأ أو تصادم غير مقصود يجر الجميع إلى كارثة.









دوليا، قالت صحيفة "الجريدة" إنه بعد خسارة ترامب العشرات من قضايا الطعن في نتائج الانتخابات وتخلي المزيد من المحامين عنه وتأكيد العديد من مسئولي الولايات أنه لا أدلة كافية على مزاعم التزوير، يبدو أن الأفق يضيق أمام الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ولم يعد أمامه سوى الاعتراف بالهزيمة والتحضير للجولة المقبل، وهو ما ألمح إليه في خطابه الأول بعد خسارته الانتخابات، حيث قال «الوقت سيكشف» من ستكون الإدارة المقبلة.









وعزز خصمه الديمقراطي جو بايدن فوزه، حيث أظهرت نتائج مركز إديسون للأبحاث أنه فاز في ولاية جورجيا ليرتفع رصيده من أصوات المجمع الانتخابي إلى 306 أصوات، وهو ما يزيد بكثير على العدد اللازم لنيل الرئاسة وهو 270 صوتا وعن الأصوات التي حصل عليها ترامب وهي 232 صوتا.









وأشارت صحيفة "القبس" إلى تحذير جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن الأخير قد يسبب «ضررًا كبيرًا» للأمن القومي، معربًا عن مخاوفه من أنه «لن يرحل بهدوء» بعد خسارة الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.









وقال بولتون إن «الكثير من الناس يعتقدون أو على الأقل يأملون أنه سيدرك أنه خسر وسيذهب بهدوء، ولكن أشعر بالخوف من أن رد الفعل سيكون عكس ذلك تمامًا».









وحول مزاعم تزوير الانتخابات التي يرددها ترامب، قال بولتون: «لقد سمعنا منذ الانتخابات عن أدلة هائلة كانت ستظهر تزويرا ومؤامرة كبيرًا، لكننا لم نر ذلك حتى الآن، ولا أعتقد أن هناك أي شيء».









وذكرت صحيفة "الراي" أن 15 دولة وقعت اتفاقا تجاريا آسيويا واسع النطاق يشكّل خطوة ضخمة للصين باتّجاه تعزيز نفوذها.







