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حوادث

"تموين سوهاج" يُحرر 56 قضية فى حملات علي المخابز

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:48 ص
التموين في سوهاج
التموين في سوهاج
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أنغام الجنايني
وجه اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بحملة بدائرة المديرية، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.


وفي مجال التموين تمكنت حملة أمنية لضباط مباحث التموين في سوهاج، بالاشتراك مع مديرية التموين، من تحرير 56 قضية تموينية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد الحميد ابوموسي، مدير المباحث الجنائية، بتمكن حملة أمنية لضابط مباحث التموين من تحرير 56 قضية تموينية تضمنت "إنتاج خبز بلدي غير مُطابق للمواصفات، إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، عدم صرف بون خبز للمواطنين، التوقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز، غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية.

حُررت المحاضر اللازمة، واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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