رشا مجدي تكشف هوية الحاضرين بالكشف الأثري أمس

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن وزارة السياحة والآثار أعلنت، أمس السبت، عن اكتشاف مجموعة من التوابيت والتماثيل الجديدة في منطقة سقارة، وهو كشف أثري جديد حضره 36 سفيرا أجنبيا وعربيا وأفريقي مع عائلاتهم، إلى جانب عدد كبير من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الأجنبية والمحلية.









وأضافت الإعلامية رشا مجدي، خلال حوارها في برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، والمذاع على قناة "صدى البلد"، أنه من أمس ومصر وآثارها حديث العالم كله، وهذا ليس فقط للكشف الأثري، وإنما لأن هذا الكشف تم بأيادٍ مصرية خالصة 100%، مما يدل على الأمن والأمان الذي تشهده مصر، وهو شيء إيجابي جدا وله مردود كبير على السياحة والاقتصاد المصري.









وأكدت أن الدولة تعمل في كل الاتجاهات، للوصول إلى المكانة التي تستحقها بين الأمم.









وقال الإعلامي محمد جاد، إن الاكتشاف الذي تم بالأمس أثار فضول الكثيرين للمعرفة أكثر عن منطقة سقارة.









وأوضح جاد أن منطقة سقارة تقع جنوب غرب محافظة الجيزة على بعد 35 كيلو مترا منها، وتلك المنطقة مليئة بالآثار، لذلك هي تابعة لوزارة السياحة ومنظمة اليونسكو، ومسجلة فيها.