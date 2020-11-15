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إزاى نحمى نفسنا من عدوى كورونا في المناسبات الاجتماعية.. فيديو

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:52 ص
كورونا
كورونا
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ياسمين القصاص
قالت الدكتورة مايسة شوقى، أستاذ الصحة بجامعة القاهرة، إنه من الأفضل تخصيص المبلغ لحفلات الزواج أثناء جائحة كورونا، للعروسين، وذلك لأن الأسرة التى سوف يتم تكوينها أولى بالمبالغ التي يتم إنفاقها على حفل من الممكن أن يتسبب في نقل العدوى للحضور. 

وأضافت مايسة شوقى، عبر مكالمتها الهاتفية فى برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية"دى إم سى"، أنه كان ولا بد القيام بحفلة الزواج، فمن الأفضل أن تكون حفلة صغيرة بحضور أقرب الأشخاص بين الطرفين، ليتم تواجدهم فى نطاق عدد قليل، كما أنه مسموح فى جميع القاعات حوالى 50% من قوة استيعابها. 

وأشارت "شوقى"، إلى أنها توصى المواطنين بالتزام قوانين قاعات الزفاف، لأنه بمثابة قرار فى غاية الأهمية، مع تنفيذ الإجراء الثانى المكمل بأن يوجد تباعد اجتماعى بين الأفراد داخل وخارج القاعة بحوالى متر ونصف، وحتى يجب مراعاة التباعد أثناء التجمع على كراسى الجلوس، حتى تكون القاعات مكتملة العدد.

وأكدت أستاذ الصحة بجامعة القاهرة، أنه يجب على جميع المدعوين بالقاعة ارتداء الكمامات، كما يجب توفير الكمامات والكحول من قبل قاعة الحفلات، فى حين عدم امتلاك شخص على الكمامة، مشيرة إلى أن يجب على كل شخص ارتداء الكمامات بشكل سليم.

وأوضحت أستاذ الصحة بجامعة القاهرة، أن فيروس كورونا لديه ذكاء شديد فى البحث عن مدخل صغير ليتمكن من جسم الإنسان، لذا يجب تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، وخاصة لكبار السن، المناعات الضعيفة وأصحاب الأمراض المزمنة.
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