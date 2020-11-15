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أخبار العالم

ليلة دامية في واشنطن.. اشتباكات عنيفة بين مؤيدي ومعارضي ترامب.. فيديو وصور

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:57 ص
اشتباكات بين أنصار
اشتباكات بين أنصار ومعارضي ترامب
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دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشرطة إلى القيام بعملها، حيث هاجم المظاهرات المعارضة له التي خرجت في شوارع العاصمة واشنطن في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، لمهاجمة الملايين من مؤيديه، وسخر من مسيرة جماعة اليسار المتطرف "أنتيفا" الذين وصفهم بالحثالة، على حد وصفه.


وقال ترامب إن متظاهري "أنتيفا" انتظروا حتى نهاية المسيرة لمهاجمة "كبار السن والعائلات"، مشيدا بمؤيديه الذين "قاوموا بقوة".


وكتب الرئيس الأمريكي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "حثالة أنتيفا اضطروا للهروب عندما حاولوا مهاجمة مؤيدي ترامب، لأن أنصاري ردوا بقوة".


وأضاف: "انتظرت أنتيفا حتى الليل عندما انصرف 99%، لمهاجمة مؤيدي (لنجعل أمريكا عظيمة مجددا)، شرطة العاصمة تحركوا وقوموا بعملكم، ولا تتراجعوا".


وأشار ترامب إلى مشاجرة ضخمة اندلعت حوالي الساعة الثامنة مساء السبت بالتوقيت المحلي، على بعد 5 كتل من البيت الأبيض حيث اشتبك المتظاهرون المعارضون مع مجموعات ممن يسمون "الأولاد الفخورون" وأنصار ترامب.


استمرت المشاهد الفوضوية لعدة دقائق، حيث كانت المجموعتان تستخدمان الهراوات وتدفعان بعضهما البعض حتى تدخل رجال الشرطة.


في وقت سابق، شوهد المتظاهرون المناهضون لترامب وهم يلقون الألعاب النارية والزجاجات على معجبيه أثناء تناولهم العشاء خارج مطعم في حوالي الساعة 6 مساءً، مع قيام أحد مؤيدي ترامب بإلقاء كرسي على ظهره ردا على ذلك بعد انفجار الألعاب النارية بجانبه.


وذكرت صحيفة "ديلي كولر" أن العنف اندلع خلال اليوم مع تدفق عشرات الآلاف من مؤيدي ترامب إلى العاصمة الأمريكية لدعم معركة الرئيس القضائية الطويلة بسبب رفضه الاعتراف بالهزيمة في انتخابات الرئاسة التي جرت في يوم "الثلاثاء الكبير" 3 نوفمبر.


كما انتقد عمدة العاصمة موريل باوزر، التي كان بينهما خلافا طويلا وسلسلة من المشكلات، واتهمها بعدم القيام بعملها.


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