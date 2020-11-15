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أخبار العالم

لصد هجوم عسكري ضد إيران.. الحرس الثوري يشن عمليات صاروخية ومدفعية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:03 ص
الحرس الثوري يشن
الحرس الثوري يشن عمليات صاروخية ومدفعية
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قسم الخارجي
شنت قوات الحرس الثوري الإيراني، عمليات صاروخية ومدفعية استهدفت مواقع "الزمر المناوئة للثورة الإسلامية الإيرانية خارج الحدود الوطنية".

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، "جاءت هذه العمليات ردا على الأعمال الشريرة التي قامت بها الزمر المناوئة للثورة الإسلامية الإيرانية، مؤكدة سقوط خسائر وأضرار جسيمة في صفوف الأعداء.

وأكد مساعد شؤون العمليات في مقر حمزة سيد الشهداء، أن "اقتدار القوات المسلحة في التصدي الفعال للزمر الإرهابية المعادية للثورة منعتها من القيام بعمل عسكري ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف أن "الاستكبار العالمي حاول من خلال تنظيم الخلايا الإرهابية وإرسال عناصرها العميلة إلى داخل البلاد لتمرير مخططاتها الشريرة لاغتيال أبناء الثورة".

وأكد الحرس الثوري الايراني، في بيان له، أن الأمن القومي والحفاظ على هدوء ورخاء الشعب الإيراني لاسيما أهالي المحافظات الحدودية خط أحمر بالنسبة للقوات المسلحة الإيرانية، مشيرًا إلى أنه سينزل العقاب على الجماعات الارهابية على ممارساتهم المشينة والإجرامية أينما كانوا.

وقال البيان، "إن القوات البرية للحرس الثوري الإيراني التي لن تجامل ولا تميز بين أي من الحدود في هذا الخصوص إطلاقا، ستقوم بإنزال العقاب بحق الإرهابيين أينما كانوا على أعمالهم المخزية والإجرامية".
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