تركيب 20 وصلة مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجًا بكفر الشيخ

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن مكتب مشروعات الجمعية بمحافظة كفرالشيخ قام مؤخرا بتركيب (20) وصلة مياه شرب نظيفة بقرى محافظة كفرالشيخ بهدف توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية .





وقال شعبان، إنه تم تركيب وصلات المياه بقريتي 67 جديه غرب تيره مركز الحامول ، والجرايدة مركز بيلا.





وأضاف شعبان أن المواطن المستفيد من خدمات الأورمان لا يتكلف اى تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان تماما.





يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتوصيل مياه شرب نقية لـ (19525) منزلًا على مستوى قرى ومراكز محافظات الجمهورية المختلفة.

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