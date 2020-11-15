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محافظات

الصندوق الأخضر.. مبادرة بـ رأس غارب للحماية من خطر الكمامات المستعملة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:26 ص
مبادرة شباب رأس غارب
مبادرة شباب رأس غارب
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إبراهيم جادالله

أطلق محمد جمال عبد القادر، الامين العام لحزب المصريين برأس غارب، مبادرة "الصندوق الأخضر"، التي تستهدف تجميع المخلفات الطبية، والتخلص منها بطريقة آمنة، وخاصة الكمامات والقفازات الطبية التي تلقى فى الشوارع.


وأضاف عبد القادر: "مؤخرا أدركنا أن كل حملات التوعية التى قمنا نحن شباب حزب المصريين براس غارب بها ستذهب هباءً، أمام إلقاء الكمامات والقفازات الطبية فى الشوارع بلا رقيب".


وتابع: هي تمثل مصدر للعدوى، إمام عامل النظافة الذى قد يخطئ ويحملها بيده، أو يلمسها دون قصد أثناء جمع أكياس القمامة، وكذلك الأطفال فى الشوارع، خصوصا فى المناطق الشعبية فقد يعتبروها مادة للعب، لذا فكرنا فى مبادرة الصندوق الأخضر، لنشر ثقافة التخلص من هذه المخلفات بطريقة آمنة، حتى لا تصبح خطر قاتل، ووسيكون أول تطبيق لها فى المقاهى، المدارس مستشفى راس غارب المركزى".

 

تعتمد مبادرة "الصندوق الأخضر" ، على ثلاثة محاور عملية ونظرية، أول محور هو التوعية من خلال تعريف اهالى المدينة بأهمية التخلص من الكمامات والقفازات بطريقة سليمة صحية: "نحن نخاطب جميع الفئات، حتى ست البيت المصرية، التى تجمع القمامة بيدها يوميا، عليها التخلص من الكمامة والقفازات بنفس الطريقة وهى أن يتم قصها قطع صغيرة، حتى لا يتم إعادة تدويرها وغسلها وبيعها مرة أخرى، كذلك وضعها فى كيس بلاستيكى محكم الغلق، لأنه إذا تم إلقاءها فى القمامة بطريقة عشوائية وارد أن يتم لمس الكمامة بطريقة الخطأ وبالتالى نحن نعيد انتشار الفيروس".


المحور الثانى فى المبادرة، هو نشر صناديق خضراء فى الشوارع العامة لجمع الكمامات والقفازات: "سنبدأ بالشوارع العامة، خلال الفترة القادمة والصناديق الخضراء صنعناها بأيدينا بعد أن قمنا بإعادة تدويرها من الحديد والخشب، القديم، واخترنا لها اسم الصندوق الأخضر لما له من دلالة على الخطر وهو رمز القمامة، وأن يراها خصوصا الطلبة الذى يرتدون كمامات وصلت الى ٦٠٠ كمامة، وهو رقم مخيف التفكير ولو للحظة أن التخلص منها يكون بإلقاءها فى الشوارع العامة.


والمحور الثالث فى المبادرة يكون بالتواصل مع الجمعيات الأخرى فى المجتمع المدنى من أجل ضمان انتشار تلك المعلومات على أوسع نطاق مجتمعى".

الصندوق الأخضر.. مبادرة بـ رأس غارب للحماية من خطر الكمامات المستعملة
الصندوق الأخضر.. مبادرة بـ رأس غارب للحماية من خطر الكمامات المستعملة
الصندوق الأخضر.. مبادرة بـ رأس غارب للحماية من خطر الكمامات المستعملة
الصندوق الأخضر.. مبادرة بـ رأس غارب للحماية من خطر الكمامات المستعملة
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