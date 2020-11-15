بعد عودتها من تركيا.. وفاة سيدة أجرت عملية تحويل مسار فاشلة

توفت سيدة بريطانية بالغة من العمر 30 عاما بعد إجراءها عملية تحويل مسار في المعدة في تركيا ، و بعد أن عادت إلى بريطانيا ، فوجئت عائلتها بخبر وفاتها بعد العودة بأيام قليلة .





وحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن السيدة خوسيه البالغة من العمر 30 عاماً، أصيبت بانسداد في الرئة مما أفقدها القدرة على التنفس بشكل طبيعي وتوفيت في الحال ولم يتمكن جهاز التنفس الصناعي من إنقاذها.





ووفقا لرواية والد الشابة المتوفية، فإنه أوضح أن ابنته كانت في تركيا و قامت بإجراء عملية تحويل مسار وقد رشح لها أحد المراكز الطبية البريطانية ذلك المكان في تركيا فقررت حجز تذاكر السفر و المغادرة قبل أن تخبر أي شخص بذلك القرار .





ثم أخبرت الشابة عائلتها بالعملية التي أجرتها في تركيا بعد أن انتهت منها ثم أبلغتهم أنها في طريقها للعودة .





وأوضح الأب أن ابنته كانت في كامل طاقتها وصحتها بعد عودتها ولكن أختفت لمدة يومين و اكتشفنا بعدها أن توفيت ولم يتمكن الأطباء من إنقاذها .