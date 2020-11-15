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جميل عفيفي: الدولة المصرية أصبحت قوة ردع للأعداء.. فيديو

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:19 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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ياسمين القصاص

قال جميل عفيفى، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن الرئيس السيسي عندما تولى الحكم ومسئولية البلاد، وضع استراتيجية واضحة بعنوان "مصر هتبقى اد الدنيا"، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى إعادة بناء الدولة المصرية، بعد ما كانت شبه دولة.

 

وأضاف جميل عفيفى، أثناء استضافته فى برنامج"8 الصبح" عبر فضائية "دى إم سى"، أن الدولة المصرية كانت لا تمتلك غاز وطرق وبنية تحتية، حينها بدأ الرئيس السيسى فى إقامة جميع المشروعات القومية الكبرى بنفس الوقت، ولكى تستمر تلك المشروعات بشكل قوى يتابعها بنفسه.

وأشار عفيفى إلى أن الرئيس السيسى يقوم بالمرور على المشروعات القومية والكبارى ومتابعة تطورها خلال أيام الأجازات، كما يتابع جميع المجالات وليس المشروعات فقط، مع القيام بزيارات خارجية باستمرار، مما أدى وضع مصر فى مكانتها الطبيعية، وإعادتها مرة أخرى إلى الريادة فى منطقة الشرق الأوسط.

 

وأكد مدير تحرير جريدة الأهرام، أن الدولة أصبحت قوة ردع لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن المصرى، مع إعادة مصر للقوة المنفردة فى منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى يعمل دون راحة على مدار 24 ساعة.

 

وأوضح مدير تحرير جريدة الأهرام، أن من أهداف الرئيس السيسى تنفيذ المشروعات القومية فى مواعيدها المحددة، خلاف ما كان فى الماضى، متابعا أن طريق مصر الأسكندرية الصحراوى استمر 7 سنوات ولم يكتمل، حينما جاء السيسى انهى ذلك الطريق خلال 6 أشهر، لأنه تابعه بنفسه.

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