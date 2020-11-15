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أخبار العالم

الكابتن كلوركين يترشح في انتخابات البرازيل.. ما سر اختيار مرشحة هذا الاسم؟

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:18 ص
ريجينا بينتو سيكويرا
ريجينا بينتو سيكويرا
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قسم الخارجي
ابتكرت المرشحة في الانتخابات المحلية بالبرازيل ريجينا بينتو سيكويرا، شخصية تدعى "الكابتن كلوروكين" من أجل لفت أنظار الناخبين،بعد خسارتها الانتخابات المحلية 8 مرات.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، يتيح قانون البرازيل الترشح تحت اسم مستعار، لذلك ستتضمن لوائح اقتراع انتخابات اسم "الكابتن كلوروكين"، الذي تعتبره سيكويرا، اسما مهما وشخصية خارقة ألهمها بها مثلها الأعلى الرئيس جايير بولسونارو المتشبث بفكرة أن الهيدروكسي كلوروكين هو الدواء المعجزة لمكافحة فيروس كورونا.

وتعد شخصية "الكابتن كلوروكين" هي الطريقة الوحيدة أمام سيكويرا وأمام كل المرشحين الذين لا يملكون التمويل اللازم لشراء الإعلانات من أجل اجتذاب المرشحين.

وتجولت سيكويرا في شوارع ريو دي جانيرو بسيارة صفراء مكشوفة كتبت عليها عبارة "الكابتن كلوروكين" لتوزيع برنامجها الانتخابي الذي يحمل صورتها مرتدية زي "الكابتن مارفل" ووعودا في حال انتخابها عضوا في مجلس المدنية لمحاربة كورونا والفساد.

وقالت سيكويرا، البالغة 59 عاما، والتي تعمل محامية "هذه هي الطريقة الوحيدة لأترك بصمتي، فأنا لا أعمل في السياسة ولا دعم لدي أو مال. لهذا السبب اخترت هذا المسار".

ويشارك في انتخابات الأحد في البرازيل، 576 ألف مرشح يتنافسون على نحو 64 ألف منصب، بينهم مرشحون تحت اسم "سوبرمان" و"باتمان" و"وندر وومان" و"بن لادن" و"ترامب" و"أوباما".
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