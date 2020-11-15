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رياضة

رئيس اتحاد الرماية يشارك في حفل توزيع جوائز الفائزين بمسابقة كأس الاتحاد

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:22 ص
تكريم جوائز الفائزين
تكريم جوائز الفائزين في مسابقة كأس اتحاد الرماية
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القسم الرياضي
شارك اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للرماية، في حفل توزيع جوائز الفائزين في مسابقة كأس الاتحاد ضغط هواء والتي أقيمت علي ميادين نادي غزل المحلة، والتي استمرت على مدار يومين.

وأعرب حسني عن سعادته للمشاركة الفعالة في مثل هذا المسابقات التي دائما تُبرز جيلاً جديدًا من الرماه وأن إقامة مثل هذه المسابقات تقدم احتكاكا قويًا للرماة مما يعود عليهم باكتساب الخبرات.

تمت الفاعليات في مسابقة البندقية "رجال فردي" فقد حصد محمد الشناوي "نادي المؤسسة الرياضية علي المركز الأول وحماده محمود طلعت علي المركز الثاني وجاء في المركز الثالث مصطفي رضا محمد "نادي الجيش.

وفي مسابقة البندقية "رجال فرق" حقق نادي المؤسسة الرياضية علي المركز الأول "أسامة محمد السعيد، إبراهيم احمد محمد، يوسف حلمي يوسف" وجاء نادي الجيش في المركز الثاني " أسامة فايز عيد، مصطفي رضا، محمد فارس" وفي المركز الثالث فاز نادي منتزه بدر " محمد اشرف علي، محمد علي قطب، احمد رضا عبدالله".

وفي مسابقة البندقية "سيدات فردي" حصدت منة الله حسين  "نادي الجيش علي المركز الأول وجاء في المركز الثاني الزهراء شعبان معبد "نادي المؤسسة الرياضية وفي المركز الثالث فازت مي مجدي السيد "نادي الجيش".

وفي مسابقة البندقية "سيدات فرق" جاء في المركز الأول نادي الجيش" دينا حسني العيسوي، ميرنا هيثم عبدالفتاح، منة الله حسين" وفي المركز الثاني فاز نادي صيد المحلة" مي مجدي السيد، سامية سمير مسعد، ايه ايمن منير" وحصد نادي المؤسسة الرياضية علي المركز الثالث" الزهراء شعبان معبد، هدير السيد محمد، مي ممدوح محمد.

جدير بالذكر أنه حضر حفل التتويج وتوزيع الجوائز اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية وأعضاء مجلس إدارة نادي غزل المحلة ونادي صيد المحلة.
رئيس اتحاد الرماية يشارك في حفل توزيع جوائز الفائزين بمسابقة كأس الاتحاد
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