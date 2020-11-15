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خبير استيراتيجي: العلاقات المصرية النامبية قوية جدا.. فيديو

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:30 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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آيات أحمد
قال اللواء محمد عبد الواحد، الخبير فى الشأن الافريقي، إن كل دولة فى افريقيا لها شخصيتها وثقافتها، لافتًا إلى أن ناميبيا سنة 1884 وقعت تحت الاحتلال الألمانى واستمر الوضع حتى الحرب العالمية الأولى وشهدت حالة تطهير عرقى شديدة ومات فيها مئات الآلاف.

وأضاف محمد عبد الواحد فى لقاء ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن الزعيم جمال عبد الناصر درب كتيبة عسكرية من نامبيا من خلال الجيش المصرى.

وتابع أن العلاقات المصرية النامبية قوية جدًا وتعتمد على العرفان الكبير لكل من ساندنها على التحرر، منوهًا أن مصر كانت منارة تضئ للوطنيين فى نامبيا وتعد من أول الدول التى اعترفت باستقلالها والعلاقات طيبة وهناك زيارات متبادلة بين الطرفين.


وأوضح أنه السياسة الخارجية المصرية شهدت طفرة خلال السنوات الخمسة الماضية.
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