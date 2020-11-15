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رياضة

دوري الأمم الأوروبية.. موعد مباراة بلجيكا ضد إنجلترا والقناة الناقلة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:37 ص
بلجيكا ضد إنجلترا
بلجيكا ضد إنجلترا
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محمد السعيد
يستضيف منتخب بلجيكا نظيره الإنجليزي، اليوم، الأحد، على ملعب الملك بودان، ضمن منافسات الجولة، الجولة الخامسة، من دور المجموعات، من دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة بلجيكا ضد إنجلترا والقناة الناقلة:
وتقام مباراة بلجبكا ضد إنجلترا في تمام العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 1، بتعليق رؤوف خليف.

بلجيكا ضد إنجلترا:
ويسعى منتخب بليجكا في للثأر منتخب إنجلترا بتحقيق الفوز عليه في مباراة الليلة، وضمان التأهل رسميا إلى الدور المقبل.

كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز منتخب إنجلترا على بلجيكا بهدفين مقابل هدف.

في المقابل يطمح المنتخب الإنجليزي بقيادة نجمه هاري كين في تكرار تفوقه على الشياطين الحمر بانتزاع الثلاث نقاط، والارتقاء إلى الصدارة إلى الصدارة، حال تعثر الدنمارك أمام إيسلندا سوء بالتعادل أو الخسارة، في المباراة التي ستقام الليلة في نفس التوقيت أيضا.

ترتيب المجموعة الثانية:
ويتصدر منتخب بلجيكا جدول ترتيب المجموعة الثانية بدوري الأمم الأوروبية برصيد 9 نقاط، ويحل منتخب الدنمارك ثانيا بـ 7 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب إنجلترا صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل منتخب أيسلندا ترتيب المجموعة بدون نقاط.

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