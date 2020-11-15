Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد صلاح والسولية.. رسمياً.. محمد هاني يغيب عن مواجهة مصر وتوجو

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:38 ص
حسام البدري مدرب
حسام البدري مدرب منتخب مصر
Advertisements
عمرو الحلواني
تلقى الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ضربة موجعة بسبب تعرّض محمد هانى الظهير الأيمن الأساسى إلى إصابة قوية فى ركبته خلال مشاركته أمام توجو أمس فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية المقبلة.

ويعانى محمد هانى من كدمة قوية فى ركبته وهو ما أدى إلى وجود شكوك كبير حول لحاقه بمواجهة منتخب مصر أمام توجو المقرّر إقامتها الثلاثاء المقبل فى الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية .

وفى السياق ذاته ، تأكد غياب عمرو السولية عن مواجهة منتخب مصر أمام توجو عقب حصوله على البطاقة الصفراء خلال مواجهة توجو أمس فى الجولة الثالثة وتأكد غياب عن المباراة المقبلة ، وفضل الجهاز الفنى بقاءه بالقاهرة وعدم السفر مع المنتخب خاصة أنه خارج الحسابات الفنية.

ويعد عمرو السولية واحدا من اللاعبين المهمين لدى الجهاز الفنى لمنتخب مصر فى ظل الاعتماد عليه بشكل مستمر فى التشكيل الأساسى للفراعنة نتيجة القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها اللاعب .

واستقر الجهاز الفنى على الدفع بـ طارق حامد فى وسط الملعب بدلا من عمرو السولية بجوار محمد الننى خلال المواجهة المقبلة ، ويغيب أيضا نجمنا محمد صلاح بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وكان منتخب مصر حقق فوزًا مهمًا على حساب توجو بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس ، وسجل الهدف محمود حمدي الونش، ليرتفع رصيد منتخب مصر إلى 5 نقاط مُحتلاً بها المركز الأول فى المجموعة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

البدري يحسم القائمة النهائية لمنتخب مصر وتصاعد فرص كهربا فى الانضمام

موعد إجراء محمد صلاح مسحة جديدة لفيروس كورونا

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن معسكر منتخب مصر الأول

باسم أسطورة الترسانة.. كورونا تؤجل رقما قياسيا لمحمد صلاح مع منتخب مصر

مصر ضد توجو.. التاريخ يقف بجانب الفراعنة قبل موقعة إستاد القاهرة

البدري: منتخب مصر عانى من غيابات وتلقيت رسالة من محمد صلاح قبل المباراة

ترشيحاتنا

بعد الولادة بأسبوع.. شاهد.. أم تعرض رضيعها للبيع أون لاين

احذر مضاعفة الفاتورة.. اليوم آخر أيام تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي لشهر نوفمبر.. جميع الطرق

مصدر بـ ليفربول لـ صدى البلد: ندرس إرسال طائرة خاصة لمصر لعودة محمد صلاح

وسط تضارب نتائج الفحوص.. ملياردير شهير يكشف معاناته من أعراض كورونا

وفاة نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي

قناة الأهلي تعلن إخلاء سبيل مروان محسن بقرار من النيابة

Advertisements

هل يرحل مجلس الزمالك قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ شوبير يحسم الجدل

إهمال وغضب عارم.. ليفربول يكشف لـ «صدى البلد» رد فعل كلوب بعد إصابة محمد صلاح بـ كورونا

مصدر بـ ليفربول لـ صدى البلد: ندرس إرسال طائرة خاصة لمصر لعودة محمد صلاح

قناة الأهلي تعلن إخلاء سبيل مروان محسن بقرار من النيابة

يتمسك بالرحيل إلى بيراميدز.. أحمد الشيخ يواصل إثارة الأزمات بالأهلي

موسيمانى كلمة السر.. شوبير يعلن اقتراب الأهلي من ضم نجم بيراميدز في صفقة تبادلية

استمرار غياب محمد صلاح.. نتيجة مسحات كورونا لمنتخب مصر قبل السفر لـ توجو

بعد حصوله على إنذارين.. البدري يحسم بديل السولية في مواجهة منتخب توجو

مروان محسن ليس الأخير.. القبض على نجوم الأهلي والزمالك بسبب حوادث السيارات

أول ظهور لمهاجم الأهلي مروان محسن عقب حادث السيارة

جلسة بين الخطيب وموسيماني لحسم قائمة فريق الأهلي

أخبار الرياضة .. كواليس حديث الشناوي والبدري .. حقيقة غضب طارق حامد.. آخر تطورات حالة صلاح الصحية.. وباتشيكو يصل القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تورتة في حجرة الكيماوي.. عيد ميلاد لأول مريضة في مستشفى سرطان الأقصر | صور

في عيد ميلادها .. شاهد إطلالات أثارت الجدل لـ لاميتا فرنجية

حقيقة طرح سوزوكى ألتو suzuki alto وسوزوكي أسبريسو suzuki s presso أوتوماتيك في مصر .. صور