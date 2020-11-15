بعد صلاح والسولية.. رسمياً.. محمد هاني يغيب عن مواجهة مصر وتوجو

تلقى الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ضربة موجعة بسبب تعرّض محمد هانى الظهير الأيمن الأساسى إلى إصابة قوية فى ركبته خلال مشاركته أمام توجو أمس فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية المقبلة.





ويعانى محمد هانى من كدمة قوية فى ركبته وهو ما أدى إلى وجود شكوك كبير حول لحاقه بمواجهة منتخب مصر أمام توجو المقرّر إقامتها الثلاثاء المقبل فى الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية .





وفى السياق ذاته ، تأكد غياب عمرو السولية عن مواجهة منتخب مصر أمام توجو عقب حصوله على البطاقة الصفراء خلال مواجهة توجو أمس فى الجولة الثالثة وتأكد غياب عن المباراة المقبلة ، وفضل الجهاز الفنى بقاءه بالقاهرة وعدم السفر مع المنتخب خاصة أنه خارج الحسابات الفنية.





ويعد عمرو السولية واحدا من اللاعبين المهمين لدى الجهاز الفنى لمنتخب مصر فى ظل الاعتماد عليه بشكل مستمر فى التشكيل الأساسى للفراعنة نتيجة القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها اللاعب .





واستقر الجهاز الفنى على الدفع بـ طارق حامد فى وسط الملعب بدلا من عمرو السولية بجوار محمد الننى خلال المواجهة المقبلة ، ويغيب أيضا نجمنا محمد صلاح بسبب إصابته بفيروس كورونا.



