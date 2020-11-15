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بعد اختياره ضمن أفضل 3 علماء بالعالم.. أبحاث الراحل علي بحراوي تساهم في إثراء علم الرياضيات

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:56 م
رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف
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نورهان رأفت
قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، تعليقا على اختيار الدكتور علي بحراوي، أستاذ بكلية العلوم من أفضل علماء العالم، بعد وفاته بـ 3 سنوات، إن الاختيار تم وفقا لدراسة أعدتها جامعة ستانفورد، وتم اختيار 5 أعضاء تدريس من كلية العلوم، وعضو في هيئة تدريس، بكلية الحاسبات والمعلومات، وعضوا هيئة تدريس، بكلية الصيدلية.


وأَضاف منصور حسن، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري" ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن الاختيار يتم وفقا للأبحاث والتأليف المشترك بين أساتذة الجامعة، موضحا أن الاختيار تم من خلال 22 مجالا علميا، و176 مجالا فرعيا.


وأشار رئيس جامعة بني سويف إلى أن الدكتور الذي اختير من بين أفضل 3 علماء بالعالم، كان من أعضاء هيئة التدريس بقسم الرياضيات، لافتا إلى أنه أسهم في الكثير من الأبحاث، والتي أثرت علم الرياضيات.


ولفت حسن إلى أنه كان من الأساتذة المتميزين، وحصلت أبحاثه على أفضل 100 بحث علمي، على مستوى العالم.


وأكد أن كل أعماله تفيد الدارسين والجامعة حتى الآن، مشيرا إلى أنه وفقا لـ "التايمز"، فإن الجامعة حصلت على مراكز متقدمة من ضمن الـ 100 مركز الأوائل.
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