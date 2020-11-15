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بين الناس

سكان «الشروق» يطالبون بتطوير مسار الدراجات الهوائية بالمدينة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 04:01 م
صدى البلد
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احمد قطب

أرسل القارئ أحمد زكي شكواه لخدمة بين الناس بموقع "صدى البلد" يشكو من مسار الدراجات الهوائية بمدينة الشروق. 

 

وقال زكي في شكواه: "نعاني نحن قائدو الدراجات الهوائية بممشى تحيا مصر الذي تم افتتاحه مؤخرا بمدينة الشروق ولكن الإهمال وعدم المتابعة تسبب في أن الممر أصبح خشنًا جدًا والمسار يضر بسائقي الدراجات وقد يؤدي إلى حوادث، ويحتاج تنعيم الطريق". 

 

وطالب المسئولين بسرعة حل هذا المشكلة رأفة بقائدي الدراجات الهوائية والحفاظ عليهم من الحوادث.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لتلقي شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


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