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محافظات

لتكريم أسر الشهداء والمصابين.. محافظ المنوفية يستقبل مدير جمعية المحاربين القدماء

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:01 م
محافظ المنوفية يستقبل
محافظ المنوفية يستقبل مدير جمعية المحاربين القدماء
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مروة فاضل
استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اللواء باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب والعميد صفوت فودة رئيس فرع الجمعية بالمنوفية بمكتبه بالديوان العام بحضور اللواء أحمد زكي نائب مدير أمن المنوفية ومحمد موسي نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور علوي الخولي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية والمقدم عادل لاشين نائب المستشار العسكري بالمحافظة، تأتي هذه الزيارة علي هامش الاحتفال السنوي التي تنظمه جمعية المحاربين القدماء لتكريم أسر الشهداء والمصابين بالعمليات الحربية من أبناء المحافظة بقاعة المؤتمرات بجامعة المنوفية.

ورحب محافظ المنوفية بمدير الجمعية علي أرض المحافظة، مؤكدًا أن تكريم هؤلاء الشهداء يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه ويجسد أسمى معاني الروح الوطنية تخليدًا لذكراهم، مشيرًا إلى أن مصر لن تنسى أبنائها الذين ضحوا بدمائهم وأنفسهم فداءً للوطن، مؤكدًا علي تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لأسر الشهداء والمصابين الذين ضحوا بأغلى ما يمتلكون في سبيل الدفاع عن تراب هذا الوطن.

وفي نهاية اللقاء قدم مدير جمعية المحاربين القدماء درع الجمعية لمحافظ المنوفية تقديرًا لجهوده الملموسة علي أرض الواقع، كما قدم المحافظ درع المحافظة لمدير الجمعية تقديرًا لدوره في دعم ورعاية أسر الشهداء.
لتكريم أسر الشهداء والمصابين.. محافظ المنوفية يستقبل مدير جمعية المحاربين القدماء
لتكريم أسر الشهداء والمصابين.. محافظ المنوفية يستقبل مدير جمعية المحاربين القدماء
لتكريم أسر الشهداء والمصابين.. محافظ المنوفية يستقبل مدير جمعية المحاربين القدماء
لتكريم أسر الشهداء والمصابين.. محافظ المنوفية يستقبل مدير جمعية المحاربين القدماء
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