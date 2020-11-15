صدفة.. مصور فوتوسيشن العروسين مع صلاح يروي تفاصيل لقائهم نجم ليفربول "فيديو"

قال المصور محمود موسى، مصور فوتوسيشن العروسين من داخل مقر العزل الصحي لمحمد صلاح، إن "سيشن " تصوير العروسين مع محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، كان بـ "الصدفة"، لأن الفندق من المعتاد أن يتم التصوير فيه.





وأضاف المصور محمود موسى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2، أنه تفاجأ بأن محمد صلاح ينظر من غرفة العزل بكمامته.





وأشار مصور الفوتوسيشن إلى أن "صلاح" ، كان متواضعا جدا، وهنأ العروسين، والتقط معهم مجموعة صور.





وتواصل «صدى البلد» مع المصور الشاب الذي التقط الصورة، ويدعى محمود موسى، وقال في أول تصريح له: "الحجز تم بالشكل المعتاد في الاستوديو الخاص بي، لعروسين يوم 14 نوفمبر، وحددنا مكان التقاط الصور مسبقا في منطقة مفتوحة بأحد الفنادق".





وأضاف أنه تم التقاط الصور، أمس السبت حوالي الساعة الثالثة عصرا، وقبل دخول الفندق لاحظنا وجود أتوبيسات تحمل شعار المنتخب المصري خارج الفندق، ولم أتوقع أن يكون محمد صلاح من ضمنهم، وقررنا ألا ننتهك خصوصية أيا منهم والاكتفاء بصور الزفاف فقط".





وأشار إلى أنه عند بدء التصوير، لاحظ العروسان، شخص شبيه بمحمد صلاح يقف في شرفة أحد الطوابق العليا مرتديا قناع وجه، و"عرفناه من شعره المميز"، فقرر العروسان التواصل معه وقالا له أنهما يودان التصوير معه، رحب صلاح ونزع (الكمامة) وهنأهما على الزفاف، ويتابع المصور الشاب: "مكنتش مصدق لأني بحبه جدا ومقابلته حلم حياتي لكن كنت أتمنى في ظروف تكون أحسن، ورد فعله كان لطيف رد وسلم علينا وبارك لهم وطلبوا يتصوروا معاه وهو وافق وقالنا شكرا".