5.8 مليار جنيه استثمارات موجهة لمحافظة سوهاج في خطة 2021/20 بزيادة 48.7%

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة سوهاج للعام 2020/2021، وذلك في إطار إصدار الوزارة لخطة المواطن للعام الثاني علي التوالي بمحافظات الجمهورية.









وأوضحت هالة السعيد أن "خطة المواطن" تأتي للتأكيد على حق المواطن في التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة، مؤكدة أنها تقدم معلومات مُفصّلة عن الاستثمارات الموجهة من الدولة لكل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع، فضلًا عن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة.









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وقالت "السعيد" إن تلك المعلومات التي تتضمنها الخطة تساعد المواطن على متابعة المشروعات في محافظته أو مدينته أو قريته، الأمر الذي يساهم في دمج المواطن في منظومتي التخطيط والمتابعة، موضحة أن أهداف خطة المواطن تبرز من خلال 4 أهداف رئيسة وهي توطين أهداف التنمية المستدامة مع تعزيز الشفافية والمساءلة إلي جانب تفعيل المشاركة المجتمعية ، وكذا نشر ثقافة البرامج والأداء.









وأشارت إلى الاستثمارات العامة المُوجهة لمُحافظة سوهاج في خطة 2021/20، والتي بلغت 5.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.7% عن خطة 2020/19، لافتة إلى أن التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة في مُحافظة سوهاج تمثل في توجيه 2.5 مليار جنيه لقطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 1.56 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية، إضافة إلى 494.6 مليون جنيه لقطاع التربية والتعليم والتعليم الفنى، و444 مليون جنيه لقطاع الصحة والسكان، فضلًا عن 240 مليون جنيه للتعليم العالي، و640.4 مليون جنيه لقطاعات أخرى.









واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ما تقدمه خطة المواطن من أهم المشروعات بالمحافظة، حيث أفاد التقرير انه في مجال خدمات الإسكان تتضمن الخطة 160 مشروع حيث توجيه 2.5 مليار جنيه لتطوير خدمات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تتضمن مشروعات استكمال صرف صحي المنشأة وأولاد حمزة بطاقة 35 ألف م3/يوم (مبادرة حياة كريمة) بتكلفة تبلغ 143 مليون جنيه، وإنشاء محطة صرف صحى دار السلام بطاقة 94 ألف م3/يوم بتكلفة تبلغ 150 مليون جنيه، وإنشاء محطة صرف صحى ساقلتة و7 قرى تابعة بطاقة 15 ألف م3/يوم (مبادرة حياة كريمة) بتكلفة 176 مليون جنيه مع استكمال تطوير مناطق عشوائية بمحافظة سوهاج بتكلفة 200 مليون جنيه ومشروع توسعات محطة مياه سوهاج غرب بتكلفة 200 مليون جنيه، كما تناول التقرير أهم المستهدفات التنموية في خطة 2021/20 في مجال الإسكان، وتتمثل في توجيه نحو 1.76 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتوجيه 345.2 مليون جنيه لتطوير مناطق وأسواق عشوائية غير آمنة.









وفي مجال التنمية المحلية، أفاد التقرير بأن الخطة تتضمن 69 مشروعا بتوجيه استثمارات بقيمة 1.56 مليار جنيه للتنمية المحلية، حيث تتمثل المشروعات في مشروعات النقل والمواصلات وإنشاء كباري علوية بتكلفة 41.6 مليون جنيه، ومشروعات التنمية الريفية والحضرية بتكلفة 119.3 مليون جنيه، ومشروعات الإدارة المحلية والدعم الفني بتكلفة تبلغ 122 مليون جنيه، ومشروعات تحسين البيئة بتكلفة 300.9 مليون جنيه، ومشروعات التنمية الاقتصادية المحلية بتكلفة تبلغ 694 مليون جنيه.









كما استعرض التقرير خطة المواطن للمحافظة في مجال التعليم قبل الجامعي، والتي تتضمن 13 مشروعا باستثمارات 494.6 مليون جنيه تتضمن مشروع إنشاء وتجهيز فصول (مرحلة التعليم الثانوي) بتكلفة 8.6 مليون جنيه، تطوير الديوان العام والإدارات التعليمية والمطابع السرية بمحافظة سوهاج بتكلفة 8.6 مليون جنيه، وتطوير التعليم الفني بتكلفة تبلغ 63.7 مليون جنيه، وإحلال وتجديد مدارس وإنشاء فصول (مرحلة التعليم الأساسي) بتكلفة 164.1 مليون، إضافة إلى مشروع تطوير خدمات التعليم بالقرى الأكثر احتياجًا 250 مليونا، وتضمنت أهم المستهدفات التنموية في خطة 2021/20 وفقًا للتقرير إنشاء 116 مدرسة تضم 1772 فصلًا.









وفيما يتعلق بمجال الصحة، كشف التقرير أن الخطة تتضمن 14 مشروعا باستثمارات بلغت 444 مليون جنيه لتطوير خدمات الصحة تتضمن إنشاء مستشفى طهطا المركزي بتكلفة 50 مليون جنيه، واستكمال تطوير مستشفي سوهاج التعليمي بسوهاج بـ 54 مليون جنيه، وإنشاء مستشفى البلينا بتكلفة تبلغ 60 مليون جنيه، وإنشاء مستشفى ساقلتة المركزي بسوهاج بتكلفة حوالي 61 مليون جنيه، وإحلال وتجديد مستشفى المنشاة المركزي بتكلفة تبلغ 68 مليون جنيه.









ولفت التقرير كذلك إلى ما تقدمه خطة المواطن في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي في محافظة سوهاج، والتي تضم 14 مشروعا يتمثل في تطوير خدمات التعليم الجامعي والبحث العلمي بتكلفة 240 مليون جنيه، وإنشاء مستشفى الطوارئ وجراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب بجامعة سوهاج بتكلفة تبلغ 20 مليون جنيه، واستكمال مبنى كلية الحقوق بجامعة سوهاج بتكلفة تبلغ 20 مليون جنيه، واستكمال مبنى إدارة جامعة سوهاج بتكلفة تبلغ 27 مليون جنيه، وتجهيز منشآت صحية بجامعة سوهاج بـ 30 مليون جنيه، إلى جانب تجهيز منشآت تعليمية بجامعة سوهاج بتكلفة 41.5 مليون جنيه.









وحول برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظة سوهاج، فقد كشف التقرير أن البرنامج يمثل 19.6% من جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة للمحافظة خلال نفس الفترة، حيث تم توجيه استثمارات بلغت حوالي 3 مليارات جنيه لمحافظة سوهاج خلال الفترة (2017/16 – 2020/19)، فضلًا عن اعتماد استثمارات بحوالي 1.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/20، ويتضمن البرنامج تنفيذ 69 مشروعا بجميع المراكز، حيث استعرض التقرير أبرز القطاعات، والتي تتضمن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ 14 مشروعا بتكلفة 153 مليون جنيه، قطاع الطرق والنقل بتنفيذ 14 مشروعا بتكلفة 232 مليون جنيه، وقطاع الكهرباء والإنارة بتنفيذ 11 مشروعا بتكلفة 140.7 مليون جنيه، وقطاع الأمن والإطفاء والمرور بتنفيذ 12 مشروعا بتكلفة 57.3 مليون جنيه، وقطاع تحسين البيئة بتنفيذ 12 مشروعا بتكلفة 301.7 مليون جنيه، الاهتمام بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بتنفيذ 6 مشروعات بتكلفة 694 مليون جنيه.



