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أخبار البلد

سفارة اليابان بالقاهرة تعلن عن حاجتها لهذا التخصص.. تعرف على الشروط

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:06 م
علم اليابان
علم اليابان
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محمد وديع
أعلنت سفارة اليابات بالقاهرة عن حاجتها سكرتير/ ة،  ت/يعمل في القطاع الطبي.

وقالت السفارة في إعلان بإحدى الجرائد القومية أول أمس الجمعة، إنها تفضل أن يعمل بالوظيفة خريجي أو خريجات مدارس ومعاهد التمريض أو العاملين في المجال الطبي بوجه عام.

وأضاف الإعلان أن الشروط هي إجادة اللغتين العربية والإنجليزية كتابة ونطقا وكذلك توافر مهارات بحثية وتفاوضية.. أما إجادة اليابانية فهي أفضلية وليست شرطا.

وترسل الأوراق والمستندات الخاصة بالتقديم على البريد الإليكتروني  [email protected].. والموعد النهائي للتقديم نهاية الشهر الجاري، الاثنين 30 نوفمبر 2020.
الإعلان الإعلان
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