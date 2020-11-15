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رياضة

أحمد مجاهد يهنئ التونسي وديع الجريء بعد انتخابه بتنفيذية الكاف

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:53 م
صدى البلد
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يسرى غازى
وجه المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق التهنئة إلى الدكتور وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم بعد اختياره عضوا باللجنة التنفيذية فى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف.

وقال المهندس أحمد مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مباركة واجبة للأخ العزيز الجريء اسمًا وفعلًا الدكتور وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم لفوزه بالتزكية بعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي عن الشمال".

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن عن استبعاد أحمد أحمد رئيس الكاف عن تولي مهام الملفات الإدارية في الفترة المقبلة، وذلك لدواعي صحية.

وقال بيان رسمي عبر موقع الاتحاد الأفريقي (كاف): "إبعاد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن الملفات الإدارية في الفترة المقبلة نظرًا لأسباب صحية.

يذكر أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الأفريقي والدولي أصدر بيانًا رسميًا يوضح موقفه من انتخابات رئاسة الكاف.

وقال أبو ريدة في بيانه: "وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى" قرر المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم وعضو المجلس الأعلى للفيفا التقدم رسميا للترشح للتجديد على مقعده بالاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل الحفاظ على مقعد مصر في أكبر منظمة لإدارة كرة القدم في العالم.

وأوضح أنه لن يترشح على مقعد رئاسة الاتحاد الافريقي في هذه الدورة كما ذكرت بعض التقارير رغم حصوله على تزكية ودعم العديد من رؤساء الاتحادات الافريقية لكونه أحد أقدم أعضاء المكتب التنفيذي والداعم الأقوى لكل الرؤساء السابقين في الانتخابات.

ونشير إلى أنه قد سبق وأكد المهندس هاني أبو ريدة أنه لن يترشح على رئاسة الكاف إلا في حالة عدم تقدم الرئيس الحالي للمنافسة، بالإضافة إلى رغبته في وجود مجلس إدارة اتحاد كرة منتخب من قبل الجمعية العمومية

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