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فن

لطيفة لمتابعيها: الحياة تحلو لما يكون عندنا إصرار

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت المطربة لطيفة،عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى والصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها.

وعلقت لطيفة على الصورة قائلة: "الحياة تحلو لما يكون عندنا إصرار وإرادة وأكيد لما نحبها هى تحبنا #حب _الحياة_تحبك".

من جانب آخر أعلنت المطربة التونسية لطيفة عن موعد عرض أغنيتها الجديدة «خليني»، حيث شاركت لطيفة جمهورها برومو الأغنية عبر حسابها الرسمي بإنستجرام وكتبت: «استنوا أغنية خليني الخميس القادم الساعة الخامسة مساءً على قناتي الرسمية على اليوتيوب».

«خليني» كلمات ياسين الحمزاوي، ألحان وتوزيع أمين خلوصي، جيتار إيهاب ليمام، صولو كيبورد محمد الرزقي، إيقاع تونسي جلال الشواشي.

يذكر أن لطيفة قد أعلنت عن موعد طرح أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم «رد الباب وغرب»، وذكرت أنها ستقوم بطرحها عبر مقطع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» إهداء لكل من حضر مهرجان تونس الماضي.

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