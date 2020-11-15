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برلمان

فرج عامر: السيسي لا ينسى أبدًا كل من يعملون بإخلاص لـ مصر

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:57 م
المهندس محمد فرج
المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب
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ماجدة بدوى
أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لا ينسى أبدًا كل من يعملون بإخلاص وحب فى إنجاز مختلف المشروعات التى تتم فى جميع أنحاء الدولة المصرية.

وقال فرج عامر فى بيان اليوم، إن أكبر دليل على ذلك ماسطره الرئيس السيسى له فى منشور على موقع التواصل الاجتماعى وقال فيه بالنص " تفقدت اليوم مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتابعت بفخر حجم الإنجاز وسير العمل الذى يتم بأياد مصرية مخلصة من عمال مصر الذين أتوجه إليهم بتحية اعتزاز لجهودهم المتميزة وسواعدهم المنتجة على طريق العمل والعطاء، وتعزيز مسيرة التنمية والبناء."

وكان الرئيس تفقد  أمس عددا من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضمنت "مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية"، والتى تعد أكبر مدينة رياضية أولمبية متكاملة على مستوى الشرق الأوسط، حيث تمت إقامتها بالتنسيق مع جميع الاتحادات الرياضية الدولية طبقًا لأحدث المعايير والقياسات الفنية العالمية لكل رياضة.
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