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حوادث

ضبط موظف بنك استولى على أموال من جهة عمله

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:00 م
كلبش
كلبش
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مصطفى الرماح
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها فى مكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى أحد البنوك بقيام موظف بالبنك بإستغلال طبيعة عمله وإختصاصه الوظيفى بالبنك، واستولى على مبالغ مالية من أموال جهة عمله ، حيث قام بإستصدار (4) بطاقات دفع إلكترونى بإسمه وآخرين دون علمهم واستخدم ماكينة الدفع الإلكترونى المسلمة إليه بسبب وظيفته فى إجراء عمليات إيداع وهمية بإجمالى المبلغ المستولى عليه بتلك البطاقات، وقيامه بسحبها عقب ذلك من ماكينات الصرف الآلى، واستولى عليها لنفسه، مما أضر بأموال البنك جهة عمله.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وأضاف بقيامه برد مبلغ مالى من المبلغ المستولى عليه.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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