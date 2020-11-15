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فن

أسماء جلال تشارك متابعيها بصورة جديدة لها

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:08 م
صدى البلد
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القسم الميداني

شاركت الفنانة اسماء جلال صورة جديدة لها عبر موقعها الشخصي للتواصل الاجتماعي "انستجرام".

 

تظهر اسماء جلال بمظهر طبيعي، و هي نائمة علي السرير، في ضوء الشمس، بدون اي ميك اب علي وجهها.

 

و ارتدت تيشيرت اسود، و تركت شعرها الكيرلي باللون الاسود منسدلا بجانبها.

 

و يذكر أن قالت الفنانة أسماء جلال: إنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد مصافحتها لأحد أصدقائها كان حاملا للعدوى.


و تابعت: "أصبت بسبب مصافحتى لصديق لى في الشارع و لم أكن أعلم إصابته بالعدوى"، موضحة أنها تعافت تمامًا حاليا لكن تجربة مرضها كانت كابوسا شديدا".


و كان آخر الأعمال التي شاركت بها الفنانة أسماء جلال مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس، و هو بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبدالحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.

 

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