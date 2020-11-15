Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

منتدى الصناعة المصرفية يوصي البنوك بالتعاون في مكافحة عمليات غسل الأموال المستجدة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 02:28 م
غسل الأموال
غسل الأموال
Advertisements
أ ش أ
 أوصى المشاركون في منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية، الذي اختتمت أعماله اليوم /الأحد/، بضرورة تضافر الجهود لمكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل جائحة كورونا.

وكلف المشاركون في المنتدى- الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في شرم الشيخ على مدار ثلاثة أيام، وشارك فيه أكثر من 260 قياديا بالقطاع المصرفي العربي - الاتحاد بإعداد دراسة شاملة عن التحول الرقمي في البنوك وتقديم حلول تقنية مصرفية بالتعاون مع مؤسسات عالمية، مشددين على أهمية دراسة التأثيرات المحتملة للتوسع في إنشاء منصات التكنولوجيا المالية للإقراض الرقمي مع تحديد جهة الرقابة والإشراف على تلك المنصات.

اقرأ ايضا:

وحث الحاضرون البنوك على ضرورة تبني استراتيجية فعالة للتحول الرقمي تستهدف كافة المنتجات والخدمات والعمليات، والتي تحقق الاستدامة المصرفية في ضوء المنافسة المتزايدة من شركات التكنولوجيا المالية، مؤكدين أهمية تطوير منهجية إدارة المخاطر الرقمية بالبنوك مع تطوير قدرات العاملين بها.

كما حث المشاركون المصارف على ضرورة المراجعة الدورية لإجراءات العناية الواجبة الخاصة بمنتجات وخدمات الشمول المالي وتحديثها، مشددين على ضرورة وضع البنوك لإطارعام فعال لمخاطر التشغيل يتضمن رقابة مخاطر التشغيل وتخفيفها وخاصة في ضوء الدروس المستفادة من جائحة كورونا والعمل عن بُعد، مع وضع خطة طوارئ لمواجهة احتمال تعرض بعض البنوك لظروف صعبة أو حدوث اضطرابات شديدة قد تؤدي إلى التأثير على ممارسة النشاط.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شرم الشيخ تستضيف مؤتمرا عربيا لبحث تحديات القطاع المصرفي في ظل كورونا

بنك أبو ظبي التجاري يشارك في منتدي الخدمات المصرفية برعاية المركزي

على رأسها منصات التكنولوجيا المالية.. أبو ظبى التجارى يرعى منتدى الصناعة المصرفية

رئيس بنك مصر: تحسن سعر صرف الجنيه يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تخطي الأزمات

برلماني: مصر في صدارة الدول التي تعاملت باحترافية في مواجهة كورونا

ترشيحاتنا

فلكي كويتي: العالم يشهد حدثًا فلكيًا فريدًا بتجمع 6 كواكب

بعد خسارة 100 كيلو .. ندى رحمي تتألق في أحدث ظهور لها

الأهلي يستهدف صفقة ثانية من بيراميدز بعد محمد فاروق

الحارس الشخصي لـ محمد صلاح يروي كواليس إصابته بـ كورونا

هل يرحل مجلس الزمالك قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ شوبير يحسم الجدل

الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة غدا وأمطار خفيفة على البلاد.. والعظمى بالقاهرة 24

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس تكشف عن الجيل الجديد من G Class AMG موديل 2021

مواصفات السيارة فولفو volvo xc60 موديل 2021.. صور

فخورة إني مصرية.. يسرا تنشر صورها في منطقة سقارة بعد الكشف الجديد