منتدى الصناعة المصرفية يوصي البنوك بالتعاون في مكافحة عمليات غسل الأموال المستجدة

أوصى المشاركون في منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية، الذي اختتمت أعماله اليوم /الأحد/، بضرورة تضافر الجهود لمكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل جائحة كورونا.





وكلف المشاركون في المنتدى- الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في شرم الشيخ على مدار ثلاثة أيام، وشارك فيه أكثر من 260 قياديا بالقطاع المصرفي العربي - الاتحاد بإعداد دراسة شاملة عن التحول الرقمي في البنوك وتقديم حلول تقنية مصرفية بالتعاون مع مؤسسات عالمية، مشددين على أهمية دراسة التأثيرات المحتملة للتوسع في إنشاء منصات التكنولوجيا المالية للإقراض الرقمي مع تحديد جهة الرقابة والإشراف على تلك المنصات.





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وحث الحاضرون البنوك على ضرورة تبني استراتيجية فعالة للتحول الرقمي تستهدف كافة المنتجات والخدمات والعمليات، والتي تحقق الاستدامة المصرفية في ضوء المنافسة المتزايدة من شركات التكنولوجيا المالية، مؤكدين أهمية تطوير منهجية إدارة المخاطر الرقمية بالبنوك مع تطوير قدرات العاملين بها.





كما حث المشاركون المصارف على ضرورة المراجعة الدورية لإجراءات العناية الواجبة الخاصة بمنتجات وخدمات الشمول المالي وتحديثها، مشددين على ضرورة وضع البنوك لإطارعام فعال لمخاطر التشغيل يتضمن رقابة مخاطر التشغيل وتخفيفها وخاصة في ضوء الدروس المستفادة من جائحة كورونا والعمل عن بُعد، مع وضع خطة طوارئ لمواجهة احتمال تعرض بعض البنوك لظروف صعبة أو حدوث اضطرابات شديدة قد تؤدي إلى التأثير على ممارسة النشاط.



