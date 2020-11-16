Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان يوجه رسالة مهمة للنواب الفائزين فى انتخابات مجلس النواب

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
معتز الخصوصى
وجه النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان رسالة هامة للنواب الفائزين فى انتخابات مجلس النواب.

وطالب المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" النواب الجدد بضرورة الإصطفاف مع الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى لبناء مصر الحديثة ورفع مستوى معيشة المواطنين..

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020.

وأخذ "عبد العال"، رأي النواب قبل قرار رفع الجلسة، مؤكدا ضرورة الالتزام بموعد إعلان نتائج الانتخابات رسميا، ممازحا النواب الناجحين "لازم تاخدوا فرصة علشان تحتفلوا".

وشهدت الجلسة أمس الأول، الأحد، الموافقة على فرض حالة الطوارئ، وكذلك نقل أموال وممتلكات مجلس الشورى الملغي لمجلس الشيوخ.

وشهدت الجلسة الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، والقوانين وفي مقدمتها قانون تحسين الأحوال المالية للمعلمين، فضلا عن رفض الحصانة عن النائب خالد بشر.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

هل يجوز قيام الليل بعد صلاة العشاء والوتر؟

استباحوا الدماء وانتهكوا الأعراض.. هجوم قوي من مفتي السعودية على الإخوان.. فيديو

أحمد بلال: تخلف طارق مصطفى عن السفر مع المنتخب إلى توجو «تهريج»

رغم إصابته بالصليبي.. الاتحاد السكندري يقرر صرف مستحقات مدافع الفريق

طبيب المنتخب الأسبق: حالة محمد صلاح مستقرة ولا داع للقلق

أهم الأخبار .. محمد صلاح في موقف طريف مع عروسين داخل الحجر.. تسجيل 220 حالة جديدة لفيروس كورونا ..قرار عاجل من مترو الأنفاق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجنيه واحد.. أسرع وصفة لتكثيف الشعر في المنزل

طريقة عمل كريم كراميل بالبسكويت

ما سبب وفاة بعض مصابي كورونا؟.. دراسة تكشف السر