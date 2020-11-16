أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان يوجه رسالة مهمة للنواب الفائزين فى انتخابات مجلس النواب

وجه النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان رسالة هامة للنواب الفائزين فى انتخابات مجلس النواب.





وطالب المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" النواب الجدد بضرورة الإصطفاف مع الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى لبناء مصر الحديثة ورفع مستوى معيشة المواطنين..





وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020.





وأخذ "عبد العال"، رأي النواب قبل قرار رفع الجلسة، مؤكدا ضرورة الالتزام بموعد إعلان نتائج الانتخابات رسميا، ممازحا النواب الناجحين "لازم تاخدوا فرصة علشان تحتفلوا".





وشهدت الجلسة أمس الأول، الأحد، الموافقة على فرض حالة الطوارئ، وكذلك نقل أموال وممتلكات مجلس الشورى الملغي لمجلس الشيوخ.





وشهدت الجلسة الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، والقوانين وفي مقدمتها قانون تحسين الأحوال المالية للمعلمين، فضلا عن رفض الحصانة عن النائب خالد بشر.