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محافظات

ممثل سوهاج في مسابقة نواة 2020 يعرض مشروع المولد المُتنقل

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 02:31 م
الطالب أبانوب هاني
الطالب أبانوب هاني
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أنغام الجنايني
عرض أبانوب هاني، الطالب بالمدرسة الثانوية الميكانيكية العسكرية بمحافظة سوهاج، أمس السبت، مشروع المولد المتنقل، الخاص به والممثل للإقليم بمسابقة نواة 2020 التي تتم فاعلياتها في الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة أسوان، على مستوى الجمهورية. 

وكان الدكتور وليد جلال، مسؤول المخترعين في المركز الاستكشافي للعلوم بسوهاج، أعلن عن مشاركة أبانوب هاني نجيب، في التصفيات النهائية للأسبوع العالمي لريادة الأعمال لمسابقة نواة 2020، ممثلا عن محافظة سوهاج ومشاركا باختراعه المولد المتنقل.

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وأوضح "جلال" أن التصفيات النهائية للمسابقة ستجرى على مستوى الجمهورية في محافظة أسوان، بمشاركة المهندس محمد قاسم، المشرف على الاختراع، مشيرًا إلى أن الطالب من المُقرر له أن يتوجه إلى محافظة أسوان والحصول على تدريب على ريادة الأعمال لمدة 5 أيام، ثم يتم عرض اختراعه أمام لجنة التحكيم.

وأوضح مسئول المخترعين في المركز الاستكشافي للعلوم بسوهاج، أن الطالب الذي سيحصل على المركز الأول في المسابقة سيحصل على مبلغ مالي وسيتم تنفيذ فكرة مشروعه من قبل أحد الشركات، مؤكدًا أن الطالب قد انتهى من مراجعة مشروعه الأسبوع الماضي في قسم البحث العلمي بالمركز الاستكشافي للعلوم بسوهاج، بالتنسيق مع الدكتور إبراهيم حمد الله، المشرف على المخترعين في المركز، وعاطف أحمد أبو جبل، الموجه العام للعلوم بمديرية التربية والتعليم بسوهاج.

ولفت إلى أن أعمال مراجعة المشروعات تتم تحت إشراف الدمتور ماهر عبد الخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.
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