تعرف على آخر موعد لدفع المصروفات الدراسية بـ علوم عين شمس

أكد الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس ، أنه حسب لائحة الجامعة من المقرر أن يتم الإنتهاء من دفع المصروفات الدراسية لكافة طلاب الكلية بنهاية الأسبوع الرابع من الدراسة ، مشيرًا إلى سير العملية التعليمية بشكل طبيعي وسط إلتزام تام من الطلاب بحضور المحاضرات في موعدها .

وقال في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد " أن الكلية وفرت تخفيضات تصل الي 20% من حجم المصروفات لغير القادرين ، حيث يتم التكفل بمصروفات 1000 طالب وطالبة سنويا من خلال الدعم الاجتماعي التي توفره الجامعة للطلاب ، لافتًا إلى أنه قد تم توفير كتب مجانية وأدوات معملية ايضا .





ونصح عميد علوم عين شمس جميع الطلاب بضرورة الإنتهاء من استكمال الأوراق المطلوبة سواء لدفع المصروفات او التكافل الاجتماعي لغير القادرين قبل نهاية الاسبوع الرابع من الدراسة منعا لحدوث أي مشاكل او معوقات في امتحانات الميدتيرم .





وأشار عميد علوم عين شمس إلى أنه تسهيلا على الطلاب ، تقرر مد عدد ساعات العمل بمكاتب شئون الطلاب ، منعا لتزاحك الطلاب ، لتحقيق التباعد الاجتماعي الذي يعد ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد داخل الجامعة.





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وكان قد أكد الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، في تصريحات سابقة له ، أن العملية التعليمية في الكلية ، تسير وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم الإلكتروني والتعليم المباشر، مع إتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية ، منوها إلى أن هناك عقوبات على المخالفين من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو العاملين بالكلية.



