نائب يطالب مجلس الشيوخ بالتكاتف مع البرلمان لإنهاء التشريعات المطلوبة

قال النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن مجلس الشيوخ الحالى عليه أن يتكاتف مع مجلس النواب المقبل للإنتهاء من التشريعات المطلوبة ، للنهوض بالبلد وبناء مصر الحديثة.





وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجلس الشيوخ عليه أن يستكمل الجهود التى تقوم بها الحكومة والنظام بقيادة الرئيس السيسى.





يعقد مجلس الشيوخ جلسته العامة، يوم ٢٩ من الشهر الجاري للتصويت على اللائحة الداخلية للمجلس، يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة المشكلة من الانتهاء من إعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ وإنهاء عملها أيضا.





وتعد اللجنة التقرير النهائي المقرر عرضه على اللجنة المشكلة لتعديل اللائحة ثم على الجلسة العامة للمناقشة، وشهدت الساعات الماضية اتصالات لحسم بعض المواد الخلافية باللائحة قبل إعداد التقرير النهائى.





ويحق لأعضاء مجلس الشيوخ اجراء اي تعديلات خلال الجلسة العامة ، حيث يتقدمون بالطلب والاقتراحات للامانة العامة، على أن تعرض في الجلسة ليتم التصويت عليها خلال الجلسة العامة.





كانت اللجنة المشكلة لإعداد لائحة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قد اعدت مسودة مشروع القانون بعد ادخال تعديلات على المسودة التي قدمتها الأمانة العامة لمجلس الشيوخ.





وعقدت اللجنة ٤ اجتماعات على مدار أسبوعين متتاليين ثم أحالت الأمر للجنة الصياغة.

وكانت لجنة اعداد اللائحة قد ادخلت بعض التعديلات على المواد الواردة في اللائحة المقترحة والمقدمة من الأمانة العامة لمجلس الشيوخ وفقا لمقترحات أعضاء اللجنة، كما قررت إضافة مواد جديدة بهدف تنظيم عمل المجلس.