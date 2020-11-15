Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الإنس والجن.. فنانون تعرضوا لـ السحر.. فلوكس ينفصل عن هنا شيحة.. وحورية فرغلي تخسر الأمومة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 02:27 م
صدى البلد
Advertisements
مريم عزت
فى الفترة الأخيرة تعرض عدد من نجوم الفن إلى بعض المخاطر والمكائد من الأعداء والمخاصمين لهم، وذلك بعدة طرق مختلفة من أبرزها السحر والأعمال التى تسبب لهم مشاكل كثيرة من المرض أو الفشل.


  وقد صرح عدد من النجوم بالمواقف التى تعرضوا لها ولكن تمكنوا من المواجهة وفك هذه الأعمال.
 

وننشر لكم عددا من قصص هؤلاء الفنانين ومن أبرزهم:


الفنان أحمد فلوكس
حديثا، كشف الفنان أحمد فلوكس، خلال حديثه في برنامج "حديث الناس" المذاع على فضائية "الحياة"، أنه تعرض للسحر مما أدى إلى ضعف جسده، وقال: "لو فوت يوم ما قرأتش قرآن ما بقدرش أقف ولا أقوم من على السرير".


وأضاف: "اكتشفت انى مش أنا وأنا مش موجود، ومكنتش حابب أمثل ولا حابب النجومية ولا حاسس إنى مبسوط، وكان عندى اكتئاب وكنت عصبى جدًا جدًا، ووصلت لدرجة إنى كنت ببقى فى اجتماعات وبمشى واسيبها فى النص، وكنت بشوف حاجات حواليا كتير ومكنتش بعرف اخد أى قرار، ووصلت لدرجة إنى مش عايز اشوف ابنى، مؤكدًا: "أنا روحى فى ابنى".


الفنانة حورية فرغلى 
صرحت الفنانة حورية فرغلى، خلال لقائها مع الإعلامية سمر فى برنامج "انا وانا"، بتعرضها للسحر والأعمال، والتي جعلتها طريحة فراش غير قادرة على العمل وألا تتزوج أو تنجب، وهذا تحقق بالفعل بعد أن قامت بعملية جراحية تسببت في إزالة الرحم.


الفنانة نجلاء بدر
عبرت عن معاناتها بعد تعرضها للسحر، بأن ظل معها لمدة 15 عاما ولكنها لم تعلم أنه عمل سحرى وكانت ترى كوابيس فى أحلامها، ولكنها توجهت إلى دار الإفتاء وقام أحد الشيوخ بالحضور إلى المنزل وقام بقراءة سورة البقرة لمدة 7 أيام، وبعدها شعرت بالارتياح.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. أحدث إطلالة للفنانة دينا على إنستجرام

في عيد ميلادها | حورية فرغلي تمنت الموت.. لهذا السبب

أحمد فلوكس: شخصية في حياتي عملتلي سحر وبتجدده كل يوم

أحمد فلوكس: تعرضت للسحر وسافرت دبي لفكه

أخبار الفن.. رسالة من أحمد فلوكس لـ محمد رمضان .. ورغدة تتحدث عن الشائعات في حياتها

كانت السبب فى طلاقى من هنا .. أحمد فلوكس يكشف تفاصيل تعرضه للسحر .. فيديو

ترشيحاتنا

استعدادا لمواجهة البرازيل.. المنتخب الأوليمبي يواصل تدريباته

رسميا.. إصابة محمد هاني بجزع في الرباط الخارجي للركبة

أول رد فعل للأهلي بعد إصابة محمد هاني في المنتخب

صدفة.. مصور فوتوسيشن العروسين مع صلاح يروي تفاصيل لقائهم نجم ليفربول "فيديو"

كانت السبب فى طلاقى من هنا .. أحمد فلوكس يكشف تفاصيل تعرضه للسحر .. فيديو

كفارة الصلوات الفائتة.. الإفتاء توضح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس تكشف عن الجيل الجديد من G Class AMG موديل 2021

مواصفات السيارة فولفو volvo xc60 موديل 2021.. صور

فخورة إني مصرية.. يسرا تنشر صورها في منطقة سقارة بعد الكشف الجديد