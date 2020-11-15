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تعليم

جامعة الدلتا التكنولوجية تتوسع في دمج هيئة التدريس على منصة التعليم الإلكتروني

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 02:27 م
جامعة الدلتا
جامعة الدلتا
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قســـم التعليــــم
تعمل جامعة الدلتا التكنولوجية على إدماج هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب على منصة التعليم الإلكتروني (ميكروسوفت أوفيس) برئاسة الدكتور علوي الخولي رئيس الجامعة.

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حيث تعمل المنصات الإلكترونية على تسهيل إتاحة المقررات، وضمان سهولة التواصل بين أعضاء هيئات التدريس والطلاب، وتقديم المعلومات والخدمات بالنظام الإلكتروني، والتوسع في نشر المحتوى العلمي، كما تتيح قياس مؤشرات الأداء برؤية شاملة لأداء الطالب وأعضاء هيئة التدريس.

وتعمل على حوكمة التعلم عن بُعد، والتكامل مع باقي الأنظمة التعليمية، كما أنها تعمل على توفير اجتماعات افتراضية مباشرة ، يسهل توثيق محتواها والتصويت على محاضر جلساتها.
  
وتتوسع الجامعة في إدماج هيئة التدريس والهيئة المعاونة و الطلاب أيضا بعد الحصول على حساباتهم على المنصة من الكلية ، فالمنصة بها نظام تأميني على أعلى مستوى للحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الموجودة بالمنصة،  بالإضافة إلى أن إدارة تكنولوجيا المعلومات ووحدة التعلم الإلكتروني، ستقومان بإصدار الأدلة التعريفية والفيديوهات التوضيحية للطلاب لتعريفهم بطرق الإستفادة من الخدمات التعليمية المتعددة التي توفرها لهم المنصة وكيفية التسجيل على المنصة والتعامل معها.

 جدير بالذكر أن منصة ميكروسوفت أوفيس من أقوى الأنظمة للتعليم الذكي، وتضم مجموعة من الأنظمة المتكاملة من أهمها نظام Microsoft Teams للاجتماعات والمؤتمرات،  فضلًا عن أدوات تعليمية متعددة أخرى.
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