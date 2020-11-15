سلطنة عمان تعلن إعادة افتتاح 30% من إجمالي المساجد والجوامع

أعلن مدير دائرة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عُمان زاهر بن عبد الله الحوسني، اليوم /الأحد/ إعادة افتتاح الجوامع والمساجد التي تزيد طاقتها الاستيعابية على 400 مصل وبنسبة 30% من إجمالي جوامع ومساجد السلطنة، وذلك مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الوقائية من انتشار فيروس "كورونا" التي حددتها الوزارة في دليلها الإرشادي الصادر الأسبوع الماضي.





وأوضح الحوسني- في بيان أوردته وكالة أنباء عُمان - أنه أعيد فجر اليوم افتتاح عدد من الجوامع والمساجد وفقًا لقرار اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد-19)، مضيفا أن تسجيل طلبات افتتاح المساجد عبر الموقع لا يزال متاحا لأي مشرف أو وكيل مسجد يرغب في تعبئة الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالطلب وتقديمها إلكترونيا لأخذ الموافقة الفورية على طلبه.



